Эрдоган снова пообещал Путину "делать шаги к переговорам" с Украиной: к чему это приведет

Эрдоган пообещал Путину, что будет лоббировать процесс переговоров с Украиной, если Россия вернется к "зерновому соглашению". Это просто публичная позиция, не имеющая ничего общего с реальностью.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Олег Саакян. По его словам, в "зерновом соглашении" Турция преследует свои политические цели. Эрдоган пытается балансировать между позициями России и Украины, чтобы извлечь как можно больше собственной выгоды.

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Нет реальной стратегии, как заставить Украину сесть за переговоры

Как подчеркивает Саакян, в реальности Эрдоган понимает, что Украина сейчас не сядет за стол переговоров. Запад также игнорирует Россию и не пойдет на переговоры без Украины.

В Кремле в это не верят. Но вынуждены мириться с тем, что по крайней мере на этом этапе это выглядит так. Они не могут воспринять, что это уже не ситуативно. А новая реальность, которую они создали,

– отметил Саакян.

Эрдогановское "сесть за переговоры" – это всего-навсего мантра. Он повторяет путинский нарратив и легитимизирует его в среде тех, кто воспринимает президента Турции авторитетным источником. Для русского диктатора важно, что его тезис повторяет серьезный игрок в этом процессе.

Однако сейчас нет реальной стратегии, как "усадить" Украину за стол переговоров. Это всего-навсего, как считает Саакян, "слова", а не реальность.

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