Зеленский рассказал о "мирных переговорах" за спиной Украины

Владимир Зеленский предостерег европейские страны от "мирных переговоров" за спиной Украины. По его словам, политики должны сохранить единство в вопросе поддержки Украины.

Об этом украинский лидер заявил во время саммита Европейского политического сообщества в Великобритании, передает 24 Канал.

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Зеленский предостерег европейские страны

Президент Украины предостерег, что Владимир Путин может попытаться сблизиться с отдельными странами или партиями, чтобы подорвать единство среди европейских стран.

Зеленский также намекнул на премьера Венгрии Виктора Орбана и его попытки "ведения переговоров" между Украиной и Россией.

Каждый выбирает сам, как действовать, и какое наследие оставить. Но если кто-то в Европе пытается решать вопросы за спинами других или даже за счет кого-то другого – скажем, Украины или других стран, то почему в таком случае нам вообще нужно обращать внимание на таких людей? ЕС и НАТО могут решить вопрос без таких людей,

– сказал глава государства.

Зеленский добавил, что Путин может попытаться соблазнить, оказать давление или шантажировать, чтобы кто-то из европейских лидеров предал остальных.

Ранее Виктор Орбан предложил ЕС восстановить дипломатические отношения с Россией, а Украине вступить в переговоры со страной-агрессором. Он добавил, что в ближайшее время военное противостояние только усилится