Мы видим, какую игру он ведет, – Зеленский сказал, как заставить Путина завершить войну

Владимир Зеленский отметил, что Россия совсем не желает завершать войну. Президент стремится доказать союзникам, что только хорошо вооруженная Украина может принудить главу Кремля к справедливому миру.

Президент Зеленский в интервью The New Yorker объяснил изменение риторики относительно переговоров с Россией. Глава государства уточнил, что главная преграда для диалога между сторонами не в том, что Украина хочет именно справедливого мира, а в том, что Путин не имеет никакого желания останавливать войну на любых разумных условиях.

Смотрите также Вы потеряете всех, – Зеленский о последствиях, которые ждут США в случае победы России

Сильная Украина заставит Путина к миру

По словам президента, глава Кремля только делает вид, что заинтересован в переговорах. Но это пустая риторика, выдумка, которая мешает миру стоять вместе с Украиной и изолировать Россию.

Со своей стороны мы видим, какую игру он ведет, и меняем подходы к прекращению войны. Там, где он предлагает пустую риторику, мы предлагаем реальную формулу установления мира, конкретный план того, как мы можем положить конец войне,

– подчеркнул Зеленский.

Политик отметил, что после первого саммита союзники увидели, что Россия вообще не готова к любым переговорам. Также ее нежелание участвовать во втором саммите подтверждает послание Зеленского к союзникам, что не сделав Украину сильной, они никогда не заставят Москву вести переговоры честно и на равных.

План победы – это план, который стремительно укрепляет Украину. Сильная Украина заставит Путина сесть за стол переговоров. Я в этом убежден. Просто раньше я это только говорил, а теперь изложил это на бумагу с конкретными аргументами и конкретными шагами для укрепления Украины в октябре, ноябре и декабре, а также для дипломатического завершения войны,

– пояснил президент.

Зеленский отметил, что на этот раз Путин поймет "важный факт: если он не готов закончить эту войну справедливым способом, а взамен желает продолжать попытки уничтожить нас, то окрепшая Украина не позволит ему этого сделать. Кроме того, продолжение войны будет означать для него ослабление собственных позиций в России.

К слову, в Кремле заявили, что не планируют участвовать во втором саммите мира.