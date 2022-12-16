Однако эта информация не соответствует действительности. Такое мнение 24 каналу выразил политический обозреватель из США Армен Чибухчян.

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По его словам, Соединенные Штаты Америки сейчас с помощью ВСУ уничтожают российский военный потенциал.

Может ли Вашингтон давить на Украину

Как отметил политический обозреватель, война в Украине – это не просто локальный конфликт.

"Для США это борьба за американоцентристский мир, а также за демократию, которая является основой мирового порядка. Для западного мира именно демократия – это база, на которой он развивается", – пояснил Чибухчян.

По мнению аналитика, США не могут просто заставить Украину пойти на перемирие с Россией.

В этом нет смысла. Тогда для чего было все это начинать? Миропорядок надо сохранить, потому что если он разрушится, то в мире начнется хаос,

– подчеркнул политический обозреватель.

Он добавил, что в таком случае придет конец и американоцентристскому миру, и демократии.

Стрим Игоря Гаврищака и Армена Чибухчяна: смотрите полное видео

Плохой пример для Китая и Ирана

По словам аналитика, миру угрожает не только путинский режим. Также существующему миропорядку несут угрозу Китай и Иран.

"Если сейчас Россия добьется каких-либо успехов, это будет плохим примером для Китая и Ирана. Я ни на минуту не сомневаюсь, что Китай увидит, что США – слабые, и сразу же начнет решать свои вопросы с Тайванем или Гонконгом, которым тоже не руководит на 100%", – сказал Чибухчян.

Он добавил, что в таком случае Иран также может вступить в игру. В частности, Тегеран может заявить о создании ядерного оружия.

Поэтому США невыгодно сейчас, чтобы Украина пошла на переговоры с Россией. Также Вашингтону невыгодно сохранить лицо российскому диктатору Владимиру Путину, потому что это будет слишком плохим примером для других диктаторов и авторитарных режимов,

– подчеркнул Чибухчян.

Возможны ли переговоры между Украиной и Россией: коротко