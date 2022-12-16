Однако эта информация не соответствует действительности. Такое мнение 24 каналу выразил политический обозреватель из США Армен Чибухчян.
Читайте также В Италии заговорили о прекращении поставок оружия Украине и назвали условие
По его словам, Соединенные Штаты Америки сейчас с помощью ВСУ уничтожают российский военный потенциал.
Может ли Вашингтон давить на Украину
Как отметил политический обозреватель, война в Украине – это не просто локальный конфликт.
"Для США это борьба за американоцентристский мир, а также за демократию, которая является основой мирового порядка. Для западного мира именно демократия – это база, на которой он развивается", – пояснил Чибухчян.
По мнению аналитика, США не могут просто заставить Украину пойти на перемирие с Россией.
В этом нет смысла. Тогда для чего было все это начинать? Миропорядок надо сохранить, потому что если он разрушится, то в мире начнется хаос,
– подчеркнул политический обозреватель.
Он добавил, что в таком случае придет конец и американоцентристскому миру, и демократии.
Стрим Игоря Гаврищака и Армена Чибухчяна: смотрите полное видео
Плохой пример для Китая и Ирана
По словам аналитика, миру угрожает не только путинский режим. Также существующему миропорядку несут угрозу Китай и Иран.
"Если сейчас Россия добьется каких-либо успехов, это будет плохим примером для Китая и Ирана. Я ни на минуту не сомневаюсь, что Китай увидит, что США – слабые, и сразу же начнет решать свои вопросы с Тайванем или Гонконгом, которым тоже не руководит на 100%", – сказал Чибухчян.
Он добавил, что в таком случае Иран также может вступить в игру. В частности, Тегеран может заявить о создании ядерного оружия.
Поэтому США невыгодно сейчас, чтобы Украина пошла на переговоры с Россией. Также Вашингтону невыгодно сохранить лицо российскому диктатору Владимиру Путину, потому что это будет слишком плохим примером для других диктаторов и авторитарных режимов,
– подчеркнул Чибухчян.
Возможны ли переговоры между Украиной и Россией: коротко
- Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита G7 предложил руководству государства-террориста закончить войну и вывести войска из Украины на Рождество.
- Главный рупор Кремля Дмитрий Песков в ответ сказал, что "вторая армия мира" будет продолжать воевать, а Украине нужно привыкнуть к "новым реалиям".
- Турция продолжает активно продвигать идею мирных переговоров между Украиной и Россией. По мнению главного консультанта Национального института стратегических исследований Ивана Уса, Реджеп Тайип Эрдоган максимально стремится продемонстрировать миру, что эта война не может быть решена без его участия.