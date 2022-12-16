Однак ця інформація не відповідає дійсності. Таку думку 24 каналу висловив політичний оглядач зі США Армен Чибухчян.

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За його словами, Сполучені Штати Америки зараз за допомогою ЗСУ знищують російський воєнний потенціал.

Чи може Вашингтон тиснути на Україну

Як зазначив політичний оглядач, війна в Україні – це не просто локальний конфлікт.

"Для США це боротьба за американоцентристський світ, а також за демократію, яка є основою світового порядку. Для західного світу саме демократія – це та база, на якій він розвивається", – пояснив Чибухчян.

Відтак, на думку аналітика, США не можуть просто змусити Україну до перемир'я з Росією.

У цьому немає жодного сенсу. Тоді навіщо було все це починати? Світопорядок треба зберегти, тому що якщо він зруйнується, то у світі почнеться хаос,

– наголосив політичний оглядач.

Він додав, що у такому випадку настане кінець і американоцентристському світу, і демократії.

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Поганий приклад для Китаю та Ірану

За словами аналітика, світу загрожує не лише путінський режим. Також світопорядку, який зараз існує, несуть загрозу Китай та Іран.

"Якщо зараз Росія досягне якихось успіхів, це буде поганим прикладом для Китаю та Ірану. Я ні на хвилину не сумніваюся, що Китай побачить, що США – слабкі, і одразу ж почне розв'язувати свої питання з Тайванем або Гонконгом, яким також не керує на 100%", – сказав Чибухчян.

Він додав, що у такому випадку Іран також може вступити у гру. Зокрема, Тегеран може заявити про створення ядерної зброї.

Тому США невигідно зараз, аби Україна пішла на переговори з Росією. Також Вашингтону невигідно зберегти обличчя російському диктатору Владіміру Путіну, тому що це буде занадто поганим прикладом для інших диктаторів та авторитарних режимів,

– наголосив Чибухчян.

Чи можливі переговори між Україною та Росією: коротко