Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о своей встрече с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Х Сибиги.
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О чем говорили министры Украины и Словакии
Во время разговора они обсудили ряд вопросов, среди которых - развитие двусторонних отношений между странами и возможности поддержки Украины в сфере энергетики.
Подчеркнул, что "формула мира" является единственным реалистичным путем к справедливому миру, а также напомнил о принципе "ничего об Украине без Украины,
– добавил Сибига.
Стороны также обсудили результаты визита словацкого руководства в Китай, обращая внимание на его возможные последствия для отношений между странами.
Отношения Украины и Словакии: последние новости
- В Словакии выразили опасения относительно возможного вступления Украины в НАТО, считая, что это может привести к новым конфликтам. Юрай Бланар заявлял, что конфликт между Россией и Украиной нельзя решить военным путем и призвал к мирному решению.
- Словакия предоставит Украине 500 тысяч евро для энергетических потребностей и восстановления энергетической инфраструктуры. Средства будут использованы на закупку энергетического оборудования от словацкой компании.