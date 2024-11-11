Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о своей встрече с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Х Сибиги.

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О чем говорили министры Украины и Словакии

Во время разговора они обсудили ряд вопросов, среди которых - развитие двусторонних отношений между странами и возможности поддержки Украины в сфере энергетики.

Подчеркнул, что "формула мира" является единственным реалистичным путем к справедливому миру, а также напомнил о принципе "ничего об Украине без Украины,

– добавил Сибига.

Стороны также обсудили результаты визита словацкого руководства в Китай, обращая внимание на его возможные последствия для отношений между странами.

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