Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про свою зустріч із міністром закордонних справ Словаччини Юраєм Бланаром. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Х Сибіги.

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Про що говорили міністри України ат Словаччини

Під час розмови вони обговорили низку питань, серед яких — розвиток двосторонніх відносин між країнами та можливості підтримки України у сфері енергетики.

Підкреслив, що "формула миру" є єдиним реалістичним шляхом до справедливого миру, а також нагадав про принцип "нічого про Україну без України,

– додав Сибіга.

Сторони також обговорили результати візиту словацького керівництва до Китаю, звертаючи увагу на його можливі наслідки для відносин між країнами.

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