Спикер МИД объяснил, будет ли еще один раунд переговоров между США и Украиной
- Украина ожидает продолжения переговорного процесса с США, но точная дата следующей встречи неизвестна.
- Представитель МИД Георгий Тихий выразил уверенность в продолжении переговоров с американской стороной.
Украина ожидает продолжения переговорного процесса с США. В то же время пока точно неизвестно, когда представители Киева и Вашингтона могут встретиться в рамках переговоров.
Об этом в четверг, 27 марта, во время брифинга заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, комментируя возможность дальнейшего диалога между сторонами, передает 24 Канал.
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Будут ли переговоры Украины и США
Георгий Тихий выразил уверенность в том, что переговоры с американской стороной будут продолжаться и в дальнейшем.
Мы убеждены, что процесс продолжится и еще будут встречи. Но точной даты я пока назвать не могу. Но опять же мы убеждены, что этот процесс будет продолжаться,
– заявил он.
Напомним, 25 марта в Саудовской Аравии завершились переговоры Украины и России при посредничестве США, во время которых договорились о перемирии в Черном море и прекращении ударов по энергоструктуре.
Тогда Владимир Зеленский анонсировал новые раунды переговоров "в ближайшее время", а министр обороны подчеркнул важность дополнительных технических консультаций для эффективного внедрения договоренностей.