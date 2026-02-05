Остановка войны возможна лишь в одном случае, – Подоляк
- Подоляк утверждает, что принудить Россию к миру можно только через повышение цены войны, а не путем переговоров о передаче территорий.
- Юридическая передача территорий России невозможна, и для достижения мира необходимо продолжать работать над гарантиями безопасности с США и Европой.
Украина и США имеют разное видение последовательности шагов к миру, потому что для Киева получение гарантий безопасности перед завершением войны – способ обезопасить себя от повторения российской агрессии и зафиксировать юридические механизмы сдерживания.
Советник Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил 24 Каналу, что принудить Россию к миру можно только через существенное повышение цены войны, а не через переговоры о передаче территорий.
Почему договариваться с Россией в нынешнем формате невозможно?
Важно! Зеленский анонсировал новую встречу делегаций Украины, США и России в Абу-Даби и подчеркнул, что мир пока не достигнут.
По словам Подоляка, позиция президента Украины правильная, поскольку перед завершением войны необходимо четко определить сценарий дальнейших событий и юридически зафиксировать гарантии безопасности.
Нет смысла подписывать соглашение, которое Россия нарушит сразу после подписания, без понимания механизмов сдерживания будущей агрессии.
Договориться с Россией с учетом формата ее поведения сегодня невозможно. Ее можно только принудить к чему-то. Цена войны должна быть гораздо выше. Россия хочет получить территории, даже те, которые не завоевала. Вопрос в том, как мы можем отдать территории России? Как это – взять, передать территорию, передать людей, передать их дома? Это невозможно,
– сказал Подоляк.
Украина не может пока полностью освободить свою территорию военным путем, поэтому возможна линия разграничения и замораживание конфликта с последующими переговорами.
Однако юридическая передача территорий России невозможна, поскольку это требовало бы переписи международного права и Конституции Украины. Относительно гарантий безопасности, необходимо продолжать упорно работать с США и Европой для достижения консенсуса.
"Консенсус абсолютно возможен. По заморозке или остановке активной фазы войны – это возможно только через дипломатию, которая параллельно работает с инструментами принуждения России. Без принуждения России, без существенного поднятия цены войны для нее ничего не будет", – подчеркнул Подоляк.
Обратите внимание! Эксперт Александр Краев отмечает, что переговоры в Абу-Даби пока находятся на начальном этапе, когда стороны еще не готовы принимать политические решения. Несмотря на значительное внимание западных медиа к этому процессу, пространство для реальных договоренностей остается крайне ограниченным. Поэтому речь идет не о завершении войны или масштабных компромиссах, а скорее о шагах, направленные на сохранение самого переговорного формата.
Что еще известно о ходе мирных переговоров?
- В Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры с участием Украины, России и США, которые, по оценке Кирилла Буданова, имели конструктивный характер.
- Спецпосланник Стив Уиткофф заявил, что представители США, Украины и России согласовали обмен пленными. По его словам, эта договоренность стала одним из немногих практических результатов нынешнего раунда переговоров.
- Кирилл Дмитриев сообщил об "определенных сдвигах" во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби, одновременно раскритиковав Европу, которая, по его словам, препятствует мирному урегулированию.