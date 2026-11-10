В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией
В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 10 ноября начались трехсторонние переговоры по вопросу прекращения войны в Украине. Во встрече принимают участие представители Украины, США и России.
Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.
Что известно о переговорах в Абу-Даби?
Утром 10 ноября в Абу-Даби началась встреча в формате Украина – США – Россия. Стороны должны обсудить вопросы, связанные с завершением российско-украинской войны.
На повестке дня – ключевые вопросы прекращения боевых действий и приближения мира. Работаем в соответствии с задачами, определенными Президентом Украины,
– написал Умеров.
Ранее ожидалось, что встреча при посредничестве США продлится два дня.
Украинскую делегацию возглавляет секретарь Рады национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Российскую сторону представляет делегация из 11 человек во главе с помощником Владимира Путина Владимиром Мединским.
В Абу-Даби также ожидалось прибытие представителей европейских стран, Евросоюза и НАТО. В то же время Россия не заявляла о намерении проводить прямые переговоры с европейскими представителями.
Напомним, что "первый этап переговоров" будет посвящен механизмам контроля за соблюдением прекращения огня. Американскую сторону в этом вопросе будет представлять генерал Алексус Гринкевич.
В ходе следующей части встреч Украина, США и Россия обсудят вопросы безопасности всех трех стран, а также механизмы, призванные предотвратить возобновление боевых действий в будущем.
Отдельная сессия переговоров будет посвящена территориальным вопросам. В то же время подробностей о конкретных предложениях или возможных договоренностях американская сторона пока не раскрыла.