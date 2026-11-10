В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 10 ноября начались трехсторонние переговоры по вопросу прекращения войны в Украине. Во встрече принимают участие представители Украины, США и России.

Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Что известно о переговорах в Абу-Даби?

Утром 10 ноября в Абу-Даби началась встреча в формате Украина – США – Россия. Стороны должны обсудить вопросы, связанные с завершением российско-украинской войны.

На повестке дня – ключевые вопросы прекращения боевых действий и приближения мира. Работаем в соответствии с задачами, определенными Президентом Украины,

– написал Умеров.

Ранее ожидалось, что встреча при посредничестве США продлится два дня.

Украинскую делегацию возглавляет секретарь Рады национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Российскую сторону представляет делегация из 11 человек во главе с помощником Владимира Путина Владимиром Мединским.

В Абу-Даби также ожидалось прибытие представителей европейских стран, Евросоюза и НАТО. В то же время Россия не заявляла о намерении проводить прямые переговоры с европейскими представителями.

Напомним, что "первый этап переговоров" будет посвящен механизмам контроля за соблюдением прекращения огня. Американскую сторону в этом вопросе будет представлять генерал Алексус Гринкевич.

В ходе следующей части встреч Украина, США и Россия обсудят вопросы безопасности всех трех стран, а также механизмы, призванные предотвратить возобновление боевых действий в будущем.

Отдельная сессия переговоров будет посвящена территориальным вопросам. В то же время подробностей о конкретных предложениях или возможных договоренностях американская сторона пока не раскрыла.