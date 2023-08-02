Гарантии безопасности для Украины: Пионтковский предположил, чего можно ожидать от переговоров с США
На этой неделе Украина начнет переговоры с США относительно гарантий безопасности. В первую очередь будет говориться о вступлении нашей страны в НАТО после победы над Россией.
Такое мнение 24 Каналу озвучил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, ВСУ сейчас выполняют функцию, ради которой создавали НАТО.
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Гарантии безопасности после войны
По мнению Пионтковского, во время переговоров с США в первую очередь будут говорить о гарантиях безопасности для Украины. В частности, Украина после победы над Россией вступит в НАТО.
Будет совсем другая геополитическая конструкция. Украина – государство, которое победило агрессора, который веками угрожал свободной Европе. ВСУ – сильнейшая армия мира, выполняющая функцию, ради которой создали НАТО – защиту военным путем цивилизованного мира от агрессии,
– подчеркнул он.
Оппозиционер убежден, что членство Украины в НАТО будет очень выгодно Европе, ведь только украинская армия готова так эффективно защищать мир от агрессии.
Пионтковский о переговорах Украины и США: смотрите видео
Украина начинает переговоры с США
- Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что переговоры между Украиной и США относительно двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности начнутся уже на этой неделе. Эти гарантии будут действовать до вступления в Украины в НАТО.
- Он подчеркнул, что это самая надежная гарантия безопасности. Пока в Украине идет война, членство в Альянсе невозможно. Однако наше государство должно получить надежные гарантии на переходный период.
- Глава ОПУ подчеркнул, что результатом сотрудничества Международной рабочей группы, главами которой являются он сам и экс-генсек НАТО Андерс Расмуссен, стала Совместная декларация, принятая руководителями государств G7 и Украины в Вильнюсе. Украина заключит с участниками Декларации систему договоров, содержащих конкретные гарантии безопасности.