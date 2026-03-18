Переговоры на паузе, но стороны общаются каждый день, – представитель МИД о трехсторонних встречах

Война на Ближнем Востоке поставила на паузу трехсторонние переговоры по установлению мира в Украине. Сроки следующих встреч делегаций отсрочены, однако коммуникация между сторонами продолжается ежедневно.

Об этом заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий, передает 24 Канал.

Продолжается ли работа над мирными переговорами?

Тихий отметил, что переговорный трек между Украиной и США и Россией сейчас стоит на паузе из-за конфликта США и Ирана. По его словам, сейчас все внимание американцев сосредоточено на регионе Ближнего Востока. Вместе с тем, представитель добавил, что стороны общаются между собой ежедневно.

Несколько раз уже переносились консультации трехсторонние Украины, России, США. И по состоянию на сейчас они тоже перенесены. То есть от них не отказывались, их не отменяли, просто они отсрочены,

– заявил Тихий.

В то же время дипломат отметил, что Россия не демонстрирует готовности к дипломатическому урегулированию войны, а скорее делает ставку на достижение собственных целей военным путем. Однако Тихий признал, что это ей пока удается плохо.

