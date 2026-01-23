Ключевое требование России: политолог предположил, реально ли предложение о "Донбассе за 800 миллиардов"

В Абу-Даби состоялись переговоры между Украиной, США и Россией. Появляются неофициальные сообщения якобы нашему государству могут предложить отказаться от неоккупированной части Донбасса в обмен на 800 миллиардов на восстановление и гарантии безопасности.

Информационная кампания с похожими сообщениями продолжается уже достаточно давно. Как заметил в эфире 24 Канала политолог Игорь Рейтерович, звучат заявления о том, что на встрече Трампа и Путина в Анкоридже именно это и обсуждали.

На каком требовании настаивает Россия?

Зарубежные СМИ сообщают, что в августе 2025 года руководители России и США якобы могли договориться о том, что Украина выходит из Донбасса, а война прекращается. В других областях говорилось о замораживании фронта.

Я не исключаю, что это действительно является ключевым требованием со стороны России, потому что силой взять Донбасс они не могут. Поэтому надеются получить его таким образом. Но даже сложно представить, какой в этом смысл, ведь Украина никогда не согласится на подобное,

– подчеркнул политолог.

Дело даже не в 800 миллиардах, территориях, а в людях, которые там живут. К сожалению, в риторике наших американских коллег это ключевое слово даже не фигурирует. Хотя именно люди являются самыми важными.

Такой вопрос даже нельзя ставить на референдум, который продвигает Россия. Ведь он противоречит не только Конституции, но и здравому смыслу. Сейчас активно обсуждают возможность проведения референдума, чтобы привязать его к мирному соглашению или завершению войны. Но вопрос "обмена" Донбасса на деньги даже нельзя поднимать.

"Я думаю, таких разговоров будет еще много. Очевидно, что Россия будет настаивать на этой версии, но важно, чтобы наши американские посредники честно ответили, договаривались ли они об этом в Анкоридже. А дальше можно обсуждать все остальные моменты", – подчеркнул Игорь Рейтерович.

Важно! Встреча в Анкоридже на Аляске состоялась 15 августа 2025 года с участием Владимира Путина и Дональда Трампа. Стороны говорили о мирном урегулировании войны и якобы достигли прогресса. После этого Россия неоднократно апеллировала к "договоренностям, достигнутых на Аляске".

Украина может рассмотреть 800 миллиардов для восстановления Украины, но точно не в обмен на территории. Так не работает ни международное право, ни здравый смысл. Судя по всему, сейчас главная задача этих переговоров сводится к тому, чтобы Украина и США оставались на одной стороне, а американцы не требовали идти на уступки России.

