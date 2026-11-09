Украинская переговорная делегация уже направляется в Абу-Даби для проведения переговоров
Украинская делегация отправилась в Абу-Даби на запланированные переговоры с участием Украины, США и России. Параллельно украинская сторона проведет отдельные координационные встречи с европейскими союзниками.
Об этом сообщил Рустем Умеров.
Каковы подробности?
В Объединенных Арабских Эмиратах будут находиться представители европейских стран формата Е4 – Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также делегаты от НАТО и Еврокомиссии.
С европейскими партнерами украинская сторона проведет отдельные координационные встречи для согласования позиций.
Как определил президент Владимир Зеленский, мы делаем все, чтобы Европа была участницей дипломатического процесса,
– подчеркнул Рустем Умеров.
Он также выразил благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за предоставление площадки для переговоров, а также Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру за организационную работу и подготовку к предстоящим встречам.
Приоритеты переговоров и вопросы безопасности
Наша цель – долгосрочный и устойчивый мир, гарантированная безопасность для Украины и реальные возможности для восстановления Украины после войны,
– отметил Рустем Умеров.
Как уже сообщалось на нашем сайте, консультации в ОАЭ должны затронуть прежде всего базовые вопросы безопасности.
Ранее мы также сообщали, что российскую делегацию на этих трехсторонних встречах возглавляет Владимир Мединский.