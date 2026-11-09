Украинская переговорная делегация уже направляется в Абу-Даби для проведения переговоров

Украинская делегация отправилась в Абу-Даби на запланированные переговоры с участием Украины, США и России. Параллельно украинская сторона проведет отдельные координационные встречи с европейскими союзниками.

Об этом сообщил Рустем Умеров.

Каковы подробности?

В Объединенных Арабских Эмиратах будут находиться представители европейских стран формата Е4 – Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также делегаты от НАТО и Еврокомиссии.

С европейскими партнерами украинская сторона проведет отдельные координационные встречи для согласования позиций.

Как определил президент Владимир Зеленский, мы делаем все, чтобы Европа была участницей дипломатического процесса,

– подчеркнул Рустем Умеров.

Он также выразил благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за предоставление площадки для переговоров, а также Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру за организационную работу и подготовку к предстоящим встречам.

Приоритеты переговоров и вопросы безопасности

Наша цель – долгосрочный и устойчивый мир, гарантированная безопасность для Украины и реальные возможности для восстановления Украины после войны,

– отметил Рустем Умеров.

Как уже сообщалось на нашем сайте, консультации в ОАЭ должны затронуть прежде всего базовые вопросы безопасности.

Ранее мы также сообщали, что российскую делегацию на этих трехсторонних встречах возглавляет Владимир Мединский.