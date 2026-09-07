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24 Канал Новости политики ПВО, технологии и "зимний пакет": Зеленский рассказал об итогах переговоров с США и E3
7 сентября, 13:56
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Обновлено - 14:20, 7 сентября

ПВО, технологии и "зимний пакет": Зеленский рассказал об итогах переговоров с США и E3

Даниил Жоров

Владимир Зеленский провел совещание с переговорной группой по итогам консультаций в Киеве с представителями США и стран E3. Стороны подробно обсудили поставки систем ПВО, технологическое сотрудничество и формирование зимнего пакета поддержки.

Киев готовит следующие встречи и переговоры. Об этом сообщил президент Украины.

Что сказал Зеленский? 

Глава государства рассказал, что в столице состоялись три раунда переговоров с делегацией президента США. К встречам также присоединились представители стран E3 – Франции, Великобритании и Германии. 

Кроме того, Владимир Зеленский провел отдельные переговоры тет-а-тет со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером по итогам дня. Главной целью встреч президент назвал сохранение активного дипломатического трека и совместную координацию действий между партнерами. 

Участники совещания обсуждали потребности Украины в укреплении противовоздушной обороны и развитии соответствующего технологического сотрудничества. Стороны согласовали детали необходимого зимнего пакета поддержки, который должен защитить инфраструктуру от российских обстрелов. 

Партнеры знают, что может сработать и что должно сработать именно к зиме. Координируем дальнейшие шаги. Украинские предложения конструктивны, и так будет всегда, 
– заявил Зеленский. 

В воскресенье, 6 сентября, по окончании переговоров глава государства назвал их конструктивными. Он также рассказал, что Украина ожидает значительный объем помощи и возможность использования американского сжиженного природного газа (LNG).

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