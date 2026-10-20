Безопасность, территории и санкции: какие темы обсуждались на переговорах в Осло
19 октября в Осло состоялась встреча делегации Украины и европейских партнеров со спецпредставителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Стало известно, какие вопросы были рассмотрены в ходе переговоров.
Об этом премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил во время беседы с журналистами, как сообщает The Guardian.
О чем говорили в Осло?
Стороны уделили внимание безопасности Украины. Также в повестку дня вошел план процветания государства после войны.
Кроме того, на обсуждение был вынесен блок вопросов, касающихся территорий. Четвертым ключевым пунктом стали дальнейшие меры в отношении санкций против России.
Премьер Йонас Гар Стере отметил "позитивный" характер встречи и подчеркнул, что Осло продолжает оказывать непоколебимую поддержку Украине.
Мы всегда четко подчеркивали: никаких решений по Украине без участия самой Украины,
– подчеркнул Гар Стере.
Он также поблагодарил специальных представителей Дональда Трампа за участие в переговорах.
Мы убеждены, что мир возможен и необходим – как для Украины, так и для Европы и всего мира. Сегодня мы провели, я бы сказал, хорошие и конструктивные переговоры, которые были необходимы с учетом событий последней недели. Мы пришли к согласию, что сотрудничество крайне важно,
– подчеркнул премьер-министр Норвегии.
Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Норвегию за проведение переговоров. Также он выразил благодарность президенту Финляндии Александру Стуббу за участие в этом процессе.
Украинский лидер отметил, что эти переговоры с США были "важными", поскольку всем сторонам необходимо "продолжать переговоры на всех уровнях и работать вместе над решениями, необходимыми для прекращения войны".
Мы работаем над поиском решения. Я считаю, что у нас есть четкие идеи о том, как достичь мира, и мы едины с нашими европейскими партнерами в этих усилиях, и мы хотим, чтобы американцы донесли эти идеи до россиян,
– подчеркнул Зеленский.
Он также заявил, что стремится к трехсторонней встрече президентов Украины, США и России, ведь есть вопросы, которые могут решить "только лидеры".
Президент Финляндии Александр Стубб, в свою очередь, заявил о "настоящем" прогрессе переговоров на двух уровнях – краткосрочном и общем.
Мы нашли некоторые элементы мира, которые завтра будут переданы в Санкт-Петербург,
– сказал Стубб.
Он уточнил, что, основываясь на переговорах в Майами, стороны сосредоточились на ключевых вопросах: противовоздушной обороне, энергетике и прекращении огня, в частности в сфере энергетической и продовольственной безопасности.
Напомним, Зеленский также заявил, что Россия отклонила предложение об "энергетическом перемирии". Несмотря на это, Украина вместе с партнерами ищет решение.