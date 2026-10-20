Безопасность, территории и санкции: какие темы обсуждались на переговорах в Осло

19 октября в Осло состоялась встреча делегации Украины и европейских партнеров со спецпредставителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Стало известно, какие вопросы были рассмотрены в ходе переговоров.

Об этом премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил во время беседы с журналистами, как сообщает The Guardian.

О чем говорили в Осло?

Стороны уделили внимание безопасности Украины. Также в повестку дня вошел план процветания государства после войны.

Кроме того, на обсуждение был вынесен блок вопросов, касающихся территорий. Четвертым ключевым пунктом стали дальнейшие меры в отношении санкций против России.

Премьер Йонас Гар Стере отметил "позитивный" характер встречи и подчеркнул, что Осло продолжает оказывать непоколебимую поддержку Украине.

Мы всегда четко подчеркивали: никаких решений по Украине без участия самой Украины,

– подчеркнул Гар Стере.

Он также поблагодарил специальных представителей Дональда Трампа за участие в переговорах.

Мы убеждены, что мир возможен и необходим – как для Украины, так и для Европы и всего мира. Сегодня мы провели, я бы сказал, хорошие и конструктивные переговоры, которые были необходимы с учетом событий последней недели. Мы пришли к согласию, что сотрудничество крайне важно,

– подчеркнул премьер-министр Норвегии.

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Норвегию за проведение переговоров. Также он выразил благодарность президенту Финляндии Александру Стуббу за участие в этом процессе.

Украинский лидер отметил, что эти переговоры с США были "важными", поскольку всем сторонам необходимо "продолжать переговоры на всех уровнях и работать вместе над решениями, необходимыми для прекращения войны".

Мы работаем над поиском решения. Я считаю, что у нас есть четкие идеи о том, как достичь мира, и мы едины с нашими европейскими партнерами в этих усилиях, и мы хотим, чтобы американцы донесли эти идеи до россиян,

– подчеркнул Зеленский.

Он также заявил, что стремится к трехсторонней встрече президентов Украины, США и России, ведь есть вопросы, которые могут решить "только лидеры".

Президент Финляндии Александр Стубб, в свою очередь, заявил о "настоящем" прогрессе переговоров на двух уровнях – краткосрочном и общем.

Мы нашли некоторые элементы мира, которые завтра будут переданы в Санкт-Петербург,

– сказал Стубб.

Он уточнил, что, основываясь на переговорах в Майами, стороны сосредоточились на ключевых вопросах: противовоздушной обороне, энергетике и прекращении огня, в частности в сфере энергетической и продовольственной безопасности.

Напомним, Зеленский также заявил, что Россия отклонила предложение об "энергетическом перемирии". Несмотря на это, Украина вместе с партнерами ищет решение.