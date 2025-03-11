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24 Канал Новости Украины Сибига прокомментировал переговоры США и Украины в Джидде
11 марта, 18:53
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Сибига прокомментировал переговоры США и Украины в Джидде

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • В Джидде проходят переговоры между украинской и американской делегациями.
  • Андрей Сибига заявил, что встреча в Саудовской Аравии является возможностью для продвижения мира и развития украинско-американского стратегического партнерства.

В Саудовской Аравии проходят переговоры между украинской и американской делегациями. Андрей Сибига высказался относительно их хода.

Во вторник, в Джидде, состоялась встреча американцев и украинцев. Известно, что во время первого раунда переговоров Киев представил идею частичного перемирия в воздухе и на море. Также было обсуждено соглашение о полезных ископаемых, передает 24 Канал.

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Сибига о встрече в Джидде

В соцсети "Х" глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что украинская сторона рассматривает встречу в Саудовской Аравии как "прекрасную возможность для продвижения мира и развития украинско-американского стратегического партнерства".

Конструктивная атмосфера доказывает, что мы можем использовать эту возможность. Украина как никто хочет мира,
– говорится в заметке Сибиги.

Напомним, что, кроме Сибиги, украинская делегация представлена на переговорах с США главой Офиса президента Андреем Ермаком, министром обороны Рустемом Умеровым и заместителем руководителя ОП полковником Павлом Палисой.