"Американской гибкости точно нет": политолог ответил, чего ждать от переговоров в Джидде

Переговоры между делегациями Украины и США в Саудовской Аравии – промежуточный этап. Стороны будут стремиться понять, есть ли общие точки соприкосновения.

Политолог и партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун прокомментировал 24 Каналу встречу США и Украины в Саудовской Аравии. Уже известно, чему был посвящен первый раунд переговоров.

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Чего ожидать от переговоров

По словам политолога, переговоры в Саудовской Аравии являются промежуточным этапом, на котором обе стороны будут пытаться понять точки соприкосновения:

изучила ли Украина ошибки со встречи в Овальном кабинете с точки зрения США;

готова ли Украина адаптировать свою позицию в соответствии с новой реальностью, которую определяют американские партнеры.

Как отмечают западные СМИ, украинская сторона должна быть готова к более гибкому подходу в переговорах с Россией и к определенным компромиссам, необходимых для урегулирования войны.

Встреча будет касаться не столько попытки с нашей стороны изменить позицию США. Мы уже поняли, что американской гибкости точно нет. Это будет восприниматься, как возможность повлиять на Украину и заставить ее быть на стороне позиций американских коллег,

– отметил политолог.

Джигун также подчеркнул, что администрация Трампа хочет видеть готовность обеих сторон, Украины и России, к восприятию новой реальности. В частности, говорить о конфигурации, которые точно изменились с начала полномасштабного вторжения.

Отметим, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин поддерживает усилия для мирного урегулирования "кризиса" в Украине и надеется на справедливое и длительное решение.