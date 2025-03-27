Перемирие в море вызывает много вопросов: что не так с договоренностями

Результатом переговоров в Саудовской Аравии стал ряд договоренностей о прекращении ударов по определенным объектам. Однако есть много вопросов ко всему этому процессу.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров, отметив, что после переговоров в Саудовской Аравии не было подписано никаких документов или хотя бы деклараций о намерениях. Есть только договоренности после переговоров с американской делегацией.

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В чем проблема с этими договоренностями

Как отметил Крамаров, есть логичный вопрос. А какое наказание получит та сторона, что нарушит договоренности? Так получается, что никаких конкретных санкций в этом случае нет.

Также уже была информация, что Россия требует по крайней мере частичного снятия санкций в обмен на соблюдение перемирия в Черном море. В частности речь идет о разблокировании аграрного экспорта и подключении некоторых российских банков к SWIFT.

Это может стать довольно эффективным инструментом для обхода других санкций. Зерно, как и нефть – специфические продукты. Там довольно трудно отследить количество предоставленного продукта на сумму оплаченного,

– отметил Крамаров.

По его словам, пока трудно говорить, что переговоры в Саудовской Аравии приводят к реальным результатам и приближают мир. Россия продолжает бить по Украине дронами почти каждую ночь. А от полноценного прекращения огня отказывается.

Добавим, во время переговоров в Саудовской Аравии Россия отказалась обсуждать прекращение ударов по гражданским объектам. Российская делегация убеждала, что у них нет мандата на обсуждение этой темы.