Если Украина не пойдет на уступки: как еще может давить Трамп

Американские чиновники якобы будут спрашивать украинскую делегацию на переговорах, готова ли Украина пойти на существенные уступки России. В противном случае возможно усиление давления со стороны США.

Такое мнение 24 Каналу высказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, добавив, что главная задача во время переговоров в Саудовской Аравии восстановить отношения между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Ведь они существенно ухудшились после перепалки в Овальном кабинете.

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Как США могут надавить на Украину

Отношения между президентами двух стран должны выйти хотя бы на тот уровень, который предшествовал встрече 28 февраля. Также, возможно, во время мирных переговоров удастся подписать соглашение о редкоземельных металлах, но оно может быть на худших условиях. Например, пропорции или формирования наблюдательного совета станут более выгодными именно для США.

Если представить, что Украина снова скажет, что не будет чего-то делать, тогда санкционное давление на наше государство усилится. Я думаю, американцы используют все рычаги влияния в военной сфере,

– сказал Иван Ступак.

Говорится о противовоздушной обороне, которую поддерживают американские производители, ограничения в ракетах, бомбах, а также их обслуживании американскими специалистами. Также возможны санкции против отдельных должностных лиц, чтобы показать, что санкционная политика может работать и против них. Им могут запретить передвижение, лишить виз.

Более того, не стоит отбрасывать вариант, что США надавят на европейские страны, чтобы те не передавали Киеву военной помощи или существенно ее уменьшили.

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию 10 марта. На следующий день там состоятся переговоры с американскими представителями, которые будут касаться урегулирования войны. В состав украинской делегации вошли: Андрей Ермак, Андрей Сибига, Рустем Умеров и Павел Палиса.