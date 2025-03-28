В России заявили, что переговоры с США в Эр-Рияде прошли "не очень результативно"

Российская делегация по итогам переговоров в Эр-Рияде заявила, что они прошли "не очень результативно". В то же время там упомянули и о требованиях отменить санкции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Как Россия оценивает переговоры в Эр-Рияде

Глава российской делегации на переговорах с США в Саудовской Аравии Георгий Карасин заявил, что они прошли "не очень результативно", поэтому прорывов ожидать "наивно".

По его словам, на встрече с США обсуждали доступ РФ к портам для экспорта сельхозпродукции и подключение Россельхозбанка к Swift. Однако американцы якобы "отнеслись к этому спокойно".

Заметим, что Кремль выдвинул именно такие требования для перемирия в Черном море. В МИД РФ утверждают, что "нет конкретных договоренностей" о тишине на море, а информация по этому вопросу получена "в самом общем плане".

Интересно, что Дональд Трамп заявил о "большом прогрессе" после переговоров в Саудовской Аравии. По его убеждению, углубленные переговоры Украины и России "продвигаются гладко".