В России заявили, что переговоры с США в Эр-Рияде прошли "не очень результативно"
- Переговоры между Россией и США в Эр-Рияде были оценены российской делегацией как "не очень результативные", без значительных прорывов.
- На встрече обсуждались вопросы доступа РФ к портам и подключения Россельхозбанка к Swift, но конкретных договоренностей не достигнуто.
Российская делегация по итогам переговоров в Эр-Рияде заявила, что они прошли "не очень результативно". В то же время там упомянули и о требованиях отменить санкции.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Как Россия оценивает переговоры в Эр-Рияде
Глава российской делегации на переговорах с США в Саудовской Аравии Георгий Карасин заявил, что они прошли "не очень результативно", поэтому прорывов ожидать "наивно".
По его словам, на встрече с США обсуждали доступ РФ к портам для экспорта сельхозпродукции и подключение Россельхозбанка к Swift. Однако американцы якобы "отнеслись к этому спокойно".
Заметим, что Кремль выдвинул именно такие требования для перемирия в Черном море. В МИД РФ утверждают, что "нет конкретных договоренностей" о тишине на море, а информация по этому вопросу получена "в самом общем плане".
Интересно, что Дональд Трамп заявил о "большом прогрессе" после переговоров в Саудовской Аравии. По его убеждению, углубленные переговоры Украины и России "продвигаются гладко".