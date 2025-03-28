Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Як Росія оцінює переговори у Ер-Ріяді

Очільник російської делегації на переговорах зі США у Саудівській Аравії Георгій Карасін заявив, що вони пройшли "не дуже результативно", тому проривів очікувати "наївно".

За його словами, на зустрічі зі США обговорювали доступ РФ до портів для експорту сільгосппродукції та підключення Россільгоспбанку до Swift. Проте американці нібито "поставилися до цього спокійно".

Зауважимо, що Кремль висунув саме такі вимоги для перемир'я у Чорному морі. У МЗС РФ стверджують, що "немає конкретних домовленостей" щодо тиші на морі, а інформацію з цього питання отримано "у найзагальнішому плані".

Цікаво, що Дональд Трамп заявив про "великий прогрес" після переговорів у Саудівській Аравії. На його переконання, поглиблені перемовини України та Росії "просуваються гладко".