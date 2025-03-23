Вашингтон четко напомнил Кремлю важный нюанс: как это повлияет на поведение России

В Минфине США предупредили Россию, что готовы усилить санкции против нее. Поэтому на переговорах в Саудовской Аравии можно ожидать меньшей дерзости и наглости со стороны российской делегации.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Алексей Кошель, подчеркнув, что давление на Россию может увеличиться в несколько раз. В то же время Кремль уже сделал каверзный вброс перед встречей в Эр-Рияде.

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Как будет вести себя Россия во время переговоров

Представители Соединенных Штатов Америки 24 марта проведут очередной раунд переговоров с делегациями Украины и России, но напрямую они не будут контактировать. Российская и украинская стороны будут находиться в отдельных помещениях, а американские посредники будут передавать сообщения Киева и Москвы туда-сюда.

По мнению политолога, Вашингтон снова будет заявлять об "успешном ходе событий и светлом будущем", а со стороны Кремля стоит ожидать меньше агрессии и хамства. Россияне вели себя очень некорректно после последнего телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным, однако министр финансов США Скотт Бессент четко дал понять, что США готовы усилить санкции.

Он отметил, что санкционное давление на Россию реализовано лишь на 30-50%, и Америка может увеличить уровень давления, удвоив санкции – с трех-пяти до десяти баллов,

– рассказал Алексей Кошель.

Путин сейчас пытается сорвать переговоры, и, вероятно, хочет сделать это руками украинцев. Как отметил политолог, в Кремле, вероятно, откупоривали самый дорогой алкоголь во время спора между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете.