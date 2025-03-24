Не только Одесса: делегации США и Украины в Эр-Рияде обсуждали прекращение атак на порты
- В Саудовской Аравии делегации США и Украины обсудили прекращение атак на украинские порты, включая Одессу, Николаев и Херсон.
- Основными темами были безопасность судоходства, обмен пленными и возвращение украинских детей.
- Сергей Лещенко отметил, что консультации между сторонами будут проводиться регулярно.
В Саудовской Аравии 23 марта делегации США и Украины подняли вопрос прекращения атак на украинские порты. Речь идет не только об Одессе, но и в Николаев и Херсон.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.
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О чем говорят в Эр-Риаде
Главными темами обсуждения стали безопасность судоходства и защита всей портовой инфраструктуры.
Речь шла об обоюдном прекращении огня – мы не атакуем их объекты на море, в том числе речные, они не атакуют наши объекты и наши порты,
– сказал Лещенко.
Он добавил, что речь идет не только об одесских портах, где осуществляется судоходство, но и о николаевских и херсонских, которые сейчас тоже находятся под обстрелами.
Также стороны коснулись вопросов обмена пленными и возвращения украинских детей. Советник ОП прогнозирует, что подобные консультации будут проводиться на регулярной основе.