Встреча между Украиной и Россией пока не запланирована, – CNN

Россияне всячески манипулируют темой переговоров. Они то убеждают, будто уже давно ждут Зеленского, то говорят, что встреча перенесена. В Турции объяснили, что происходит на самом деле.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также Зеленский и Путин в Стамбуле: что западные СМИ пишут о встрече и как Кремль требует капитуляции

Время встречи обеих делегаций еще не назначено

Как сообщили источники CNN, в Стамбуле находится "техническая" российская делегация. А еще – "некоторые американские чиновники".

Источник в Министерстве иностранных дел Турции сообщил CNN, что "встреча еще не запланирована" между Россией и Украиной, в ответ на заявления Москвы о том, что встреча была запланирована на сегодняшнее утро, а затем перенесена на вторую половину дня по турецкому времени,

– отметили в медиа.

Также Зеленский проводит встречу с Эрдоганом.

"У нас будет несколько часов для важного разговора, очень важных решений. Мы должны понимать, что за уровень российской делегации, какой у них мандат, способны ли они принимать хоть какие-то решения. Потому что нам всем известно, кто в России принимает их", – объяснил украинский президент.

Путин умышленно создает неопределенность вокруг переговоров. Так ему проще влиять на информационное пространство других стран.