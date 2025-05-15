Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Час зустрічі обох делегацій ще не призначено

Як повідомили джерела CNN, у Стамбулі перебуває "технічна" російська делегація. А ще – "деякі американські чиновники".

Джерело в Міністерстві закордонних справ Туреччини повідомило CNN, що "зустрічі ще не заплановано" між Росією та Україною, у відповідь на заяви Москви про те, що зустріч була запланована на сьогоднішній ранок, а потім перенесена на другу половину дня за турецьким часом,

– наголосили в медіа.

Також Зеленський проводить зустріч з Ердоганом.

"У нас буде кілька годин для важливої розмови, дуже важливих рішень. Ми повинні розуміти, що за рівень російської делегації, який у них мандат, чи спроможні вони ухвалювати хоч якісь рішення. Тому що нам усім відомо, хто в Росії ухвалює їх", – пояснив український президент.

Путін зумисне створює невизначеність довкола перемовин. Так йому простіше впливати на інформаційний простір інших країн.