Стамбульские переговоры могут дать начало для завершения войны, однако есть одно "но"

Переговоры в Стамбуле могут в конце концов привести к окончанию войны. Однако вокруг этого крутится много других процессов, которые влияют на все вокруг.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа, заметив, что мирные переговоры вряд ли дадут немедленный результат. Многое зависит от того, все ли хорошо пойдет в тарифных переговорах между США и Китаем.

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Чего ожидать дальше

Как отметил Кульпа, переговоры в Стамбуле могут стать шагом к потенциальному окончанию войны. Но это зависит от того, насколько хорошо пойдут переговоры между США и Китаем. Пекин способен повлиять на Россию, чтобы та прекратила войну.

Сейчас кажется, что весь процесс движется в положительную для Украины сторону. Россия не смогла пропихнуть идею, чтобы все решалось без Украины и Европы.

Также интересно, рискнет ли диктатор Путин приехать в Стамбул. Пока вероятность этого достаточно невысока.

Если не будет Путина, то приедут представители России. Если они будут повторять свой бред о денацификации, захваченных территориях, ограничении потенциала украинской армии, то попадут в ловушку. Весь мир четко увидит, в каком неадеквате находятся россияне,

– сказал Кульпа.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал Путина лично встретиться в Турции 15 мая. Диктатор пока никак не ответил на это предложение. Зеленский убежден, что Путин боится. Но не исключает вариант, что тот таки приедет.