Про це 24 Каналу розповів колишній секретар Польської делегації в Парламенті НАТО Пьотр Кульпа, зауваживши, що мирні переговори навряд чи дадуть негайний результат. Багато що залежить від того, чи все добре піде в тарифних перемовинах між США та Китаєм.

До теми Стамбул, так Стамбул: в яку гру зіграють Зеленський і Путін та що задумав Трамп

Чого очікувати далі

Як наголосив Кульпа, переговори у Стамбулі можуть стати кроком до потенційного закінчення війни. Але це залежить від того, наскільки добре підуть переговори між США та Китаєм. Пекін здатен вплинути на Росію, аби та припинила війну.

Наразі здається, що весь процес рухається в позитивний для України бік. Росія не змогла пропхнути ідею, аби все вирішувалося без України та Європи.

Також цікаво, чи ризикне диктатор Путін приїхати до Стамбула. Поки що ймовірність цього достатньо невисока.

Якщо не буде Путіна, то приїдуть представники Росії. Якщо вони будуть повторювати свою маячню про денацифікацію, захоплені території, обмеження потенціалу української армії, то попадуть в пастку. Весь світ чітко побачить, в якому неадекваті перебувають росіяни,

– сказав Кульпа.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав Путіна особисто зустрітися в Туреччині 15 травня. Диктатор поки ніяк не відповів на цю пропозицію. Зеленський переконаний, що Путін боїться. Але не відкидає варіант, що той таки приїде.