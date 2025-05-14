В Кремле ответили, запланированы ли переговоры с Келлогом и Уиткоффом в Стамбуле

Сейчас идет подготовка к переговорам между украинской и российской стороной в Турции 15 мая. В то же время в Кремле заявили, что не планируют встреч со спецпредставителями США Китом Келлогом и Стивом Уиткоффом в Стамбуле.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Смотрите также Стамбул, да Стамбул: в какую игру сыграют Зеленский и Путин и что задумал Трамп

Планирует ли Россия переговоры с Келлогом и Виткоффом

Песков заявил, что в России пока не намерены контактировать с американскими спецпредставителями Китом Келлогом и Стивом Уиткоффом во время их визита в Турцию.

Нет. Пока не планируется контактов с ними (Уиткоффом и Келлогом - 24 Канал),

– сообщил Песков.

Напомним, что 15 мая в Стамбуле могут состояться переговоры между представителями Украины и России. В то же время российская сторона пока не разглашает, кто именно будет представлять во время встречи страну-агрессора.

Кроме того, Уиткофф сообщил, что он и госсекретарь США Марко Рубио прибудут в Стамбул только в пятницу, 16 мая. В то же время он не уточнил, присоединится ли к ним в поездке Келлог.