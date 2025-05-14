Повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Кремля Дмітрія Пєскова.

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Чи планує Росія переговори з Келлогом і Віткоффом

Пєсков заявив, що у Росії наразі не має наміру контактувати з американськими спецпредставниками Кітом Келлогом і Стівом Віткоффом під час їхнього візиту до Туреччини.

Ні. Поки що не планується контактів із ними (Віткоффом і Келлогом - 24 Канал),

– повідомив Пєсков.

Нагадаємо, що 15 травня у Стамбулі можуть відбутися переговори між представниками України та Росії. Водночас російська сторона наразі не розголошує, хто саме представлятиме під час зустрічі країну-агресорку.

Крім того, Віткофф повідомив, що він та держсекретар США Марко Рубіо прибудуть до Стамбула лише у п'ятницю, 16 травня. Водночас він не уточнив, чи приєднається до них у поїздці Келлог.