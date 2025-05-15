Вероятные переговоры между Украиной и Россией: что сейчас происходит в Стамбуле

Переговоры между Украиной и Россией могут состояться уже сегодня, 15 мая. Украинская и российская делегации уже прибыли в Турцию.

О том, что происходит в Стамбуле и главные заявления сторон, – рассказывает 24 Канал.

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