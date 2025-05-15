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24 Канал Новости мира Вероятные переговоры между Украиной и Россией: что сейчас происходит в Стамбуле
15 мая, 09:30
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Вероятные переговоры между Украиной и Россией: что сейчас происходит в Стамбуле

Ярослав Погончук

Переговоры между Украиной и Россией могут состояться уже сегодня, 15 мая. Украинская и российская делегации уже прибыли в Турцию.

О том, что происходит в Стамбуле и главные заявления сторон, – рассказывает 24 Канал.

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09:16, 15 мая

Путин мог провести совещание по подготовке к возможным переговорам

В Кремле сообщили, что накануне вечером Владимир Путин якобы провел совещание по подготовке к переговорам с украинской стороной.

09:13, 15 мая

У Эрдогана нет в графике отдельных встреч с делегациями России и Украины

В канцелярии Эрдогана сообщили, что у президента нет в графике отдельных встреч с делегациями России и Украины.

Отмечается, что в программе турецкого лидера – встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре, после чего он будет иметь рабочий обед с участием делегаций.
 

09:10, 15 мая

Известно ли время начала переговоров

РосСМИ пишут о том, что переговоры между сторонами запланированы на 10:00.

В то же время председатель ЦПД Андрей Коваленко опроверг это заявление, и отметил, что такое время не было запланировано.

Не исключено, что россияне просто хотят манипулировать темой переговоров. Потому что уже их пропагандисты пишут, что "переговоры нужны всем, кроме Украины". На это и расчет,
– написал Коваленко.

09:09, 15 мая

Российская делегация могла прибыть в Стамбул

Утром 15 мая в Стамбул уже прилетел правительственный борт из Москвы, на котором могут быть члены российской делегации для переговоров с украинскими официальными лицами.

Заметим, что президент Украины Владимир Зеленский еще вечером 14 мая отправился в Турцию.