Вероятные переговоры между Украиной и Россией: что сейчас происходит в Стамбуле
Переговоры между Украиной и Россией могут состояться уже сегодня, 15 мая. Украинская и российская делегации уже прибыли в Турцию.
О том, что происходит в Стамбуле и главные заявления сторон, – рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Стамбул, так Стамбул: в какую игру сыграют Зеленский и Путин и что задумал Трамп
В Кремле сообщили, что накануне вечером Владимир Путин якобы провел совещание по подготовке к переговорам с украинской стороной. В канцелярии Эрдогана сообщили, что у президента нет в графике отдельных встреч с делегациями России и Украины. Отмечается, что в программе турецкого лидера – встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре, после чего он будет иметь рабочий обед с участием делегаций. РосСМИ пишут о том, что переговоры между сторонами запланированы на 10:00. В то же время председатель ЦПД Андрей Коваленко опроверг это заявление, и отметил, что такое время не было запланировано. Не исключено, что россияне просто хотят манипулировать темой переговоров. Потому что уже их пропагандисты пишут, что "переговоры нужны всем, кроме Украины". На это и расчет, Утром 15 мая в Стамбул уже прилетел правительственный борт из Москвы, на котором могут быть члены российской делегации для переговоров с украинскими официальными лицами. Заметим, что президент Украины Владимир Зеленский еще вечером 14 мая отправился в Турцию.
Путин мог провести совещание по подготовке к возможным переговорам
У Эрдогана нет в графике отдельных встреч с делегациями России и Украины
Известно ли время начала переговоров
– написал Коваленко.
Российская делегация могла прибыть в Стамбул
В Кремле сообщили, что накануне вечером Владимир Путин якобы провел совещание по подготовке к переговорам с украинской стороной.
В канцелярии Эрдогана сообщили, что у президента нет в графике отдельных встреч с делегациями России и Украины.
Отмечается, что в программе турецкого лидера – встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре, после чего он будет иметь рабочий обед с участием делегаций.
РосСМИ пишут о том, что переговоры между сторонами запланированы на 10:00.
В то же время председатель ЦПД Андрей Коваленко опроверг это заявление, и отметил, что такое время не было запланировано.
Не исключено, что россияне просто хотят манипулировать темой переговоров. Потому что уже их пропагандисты пишут, что "переговоры нужны всем, кроме Украины". На это и расчет,
Утром 15 мая в Стамбул уже прилетел правительственный борт из Москвы, на котором могут быть члены российской делегации для переговоров с украинскими официальными лицами.
Заметим, что президент Украины Владимир Зеленский еще вечером 14 мая отправился в Турцию.