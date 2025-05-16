Россия против присутствия США на прямых переговорах с Украиной, –СМИ

16 мая состоятся прямые переговоры России и Украины. На них будут присутствовать также представители Турции. В то же время американцы участия в этой встрече принимать не будут.

Сами переговоры намечены на 12:30 по Киеву, передает 24 Канал.

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Что известно

Как сообщает российское издание "Интерфакс", ссылаясь на источник, российская делегация выступила против присутствия представителей США на прямых переговорах России и Украины.

Пока нет никаких подтверждений того, что представители США хотят присутствовать на переговорах России и Украины.

Как пишут росСМИ, в начале переговоров представитель Турции выступит с приветственным словом, после чего должен покинуть встречу.

Напомним, что перед встречей с россиянами украинцы проведут переговоры с представителями Вашингтона и Анкары.

Ранее президент Зеленский подверг критике состав российской делегации, назвав ее "бутафорным".

Напомним, что 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Владимир Зеленский принял вызов и пригласил диктатора на личную встречу. Дональд Трамп тоже выразил желание приобщиться к переговорам лидеров двух стран. Впрочем, глава Кремля отказался от поездки в Стамбул и отправил вместо себя делегацию во главе с помощником Владимиром Мединским.