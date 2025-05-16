В Стамбуле состоялась встреча между представителями России и США

В Стамбуле состоялась встреча представителей России и США. Сразу после нее состоятся переговоры между российской и украинской делегациями.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о встрече между представителями России и США

В 12:45 в Стамбуле началась встреча между представителями России и США, Переговоры прошли перед запланированным раундом переговоров между российской и украинской делегациями.

Ожидается, что после завершения разговоров с США, помощник президента России Владимир Мединский присоединится к основной делегации России.

Уже в 13:07 BBC сообщило, что встреча между представителем Госдепа США Майклом Антоном и российским чиновником Владимиром Мединским завершилась.

Напомним, что ранее в Стамбуле завершились трехсторонние переговоры между Украиной, США и Турцией. На встрече присутствовали председатель Офиса Андрей Ермак, Андрей Сибига, глава турецкого МИД Хакан Фидан и госсекретарь США Марко Рубио.

Заметим, что переговоры между Украиной, Турцией и Россией были запланированы на 12:30.