Украина провела первую встречу в Стамбуле.

На 16 мая запланированы прямые переговоры России и Украины в Стамбуле. В то же время у делегаций нашей страны состоится и ряд других встреч с иностранными представителями.

Так, утром 16 мая состоялась встреча представителей Украины, Франции, Германии и Великобритании, передает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что известно

Сообщается, что примерно в 10:20 завершилась встреча главы Офиса президента Андрея Ермака, главы МИД Сибиги и министра обороны Умерова с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании, а также со спецпредставителем США Келлогом.

Напомним, что на 10:45 запланированы трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины, Турции и США.

На 12:30 готовится встреча украинской и российской сторон при посредничестве Анкары.

В Кремле называют "майские переговоры" в Стамбуле продолжением переговоров 2022 года. Состав российской делегаций почти такой же, что и три года спустя. Также фактически не изменились и требования Москвы к Киеву. Она снова будет требовать его капитуляции.