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24 Канал Новости Украины Второй этап переговоров Украины и России в Стамбуле: все, что известно
2 июня, 10:04
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Второй этап переговоров Украины и России в Стамбуле: все, что известно

Анастасия Диденко

В Стамбуле начинается второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Стороны снова садятся за стол переговоров в попытке найти дипломатическое решение войны.

В Стамбуле проходит второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Гарантии безопасности, прекращения огня и договоренности между странами – рассказывает 24 Канал.

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Как продвигаются переговоры между Россией и Украиной

 

11:16, 02 июня

Показали свои "карты": Кислица иронично ответил Трампу на фоне ударов СБУ

После масштабной операции СБУ "Паутина", в результате которой были поражены десятки российских самолетов, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица обратился с тонким намеком к президенту США Дональду Трампу.

Фото: @SergiyKyslytsya

Дипломат иронично напомнил, что Украина таки имеет "карты" в этой войне.

11:08, 02 июня

Переговоры в Стамбуле могут стать поворотным моментом в войне, МИД Германии

Глава МИД Германии Йохан Вадефуль считает, что очередной раунд переговоров между Украиной и Россией, который должен состояться 2 июня в Стамбуле, может стать настоящим переломным моментом.

В то же время дипломат заверил, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину не только политически, но и военно. По его словам, Берлин продолжит поставки вооружения и примет участие в финансировании разработки и производства новых "очень дальнобойных" систем в самой Украине.

10:30, 02 июня

Переговоры Украины и России начнутся в 13:00, – издание Anadolu со ссылкой на МИД Турции.

09:56, 02 июня

Украинская делегация прибыла в Стамбул, – МИД

Украинская делегация прибыла в Стамбул для второго раунда переговоров с российской стороной, запланированного на вторую половину дня.

09:00, 02 июня

Зеленский изменил состав делегации на мирных переговорах в Стамбуле

Зеленский изменил состав украинской делегации на мирных переговорах в Стамбуле 2 июня.

В делегацию добавили Юрия Ковбасу, Евгения Острянского и Андрея Фомина, исключив Алексея Маловацкого.

08:13, 02 июня

Российская делегация в Стамбуле получила документы от Украины на английском и украинском языках

Россия получила и ознакомилась с мирными предложениями Украины еще до стамбульского раунда переговоров. Документы были переданы на украинском и английском языках.

08:00, 02 июня

Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной

Российская делегация уже приехала в Стамбул для переговоров, которые могут пройти не во дворце Долмабахче, а в Чирагане.