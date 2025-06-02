Второй этап переговоров Украины и России в Стамбуле: все, что известно
В Стамбуле начинается второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Стороны снова садятся за стол переговоров в попытке найти дипломатическое решение войны.
В Стамбуле проходит второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Гарантии безопасности, прекращения огня и договоренности между странами – рассказывает 24 Канал.
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Как продвигаются переговоры между Россией и Украиной
После масштабной операции СБУ "Паутина", в результате которой были поражены десятки российских самолетов, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица обратился с тонким намеком к президенту США Дональду Трампу. Дипломат иронично напомнил, что Украина таки имеет "карты" в этой войне. Глава МИД Германии Йохан Вадефуль считает, что очередной раунд переговоров между Украиной и Россией, который должен состояться 2 июня в Стамбуле, может стать настоящим переломным моментом. В то же время дипломат заверил, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину не только политически, но и военно. По его словам, Берлин продолжит поставки вооружения и примет участие в финансировании разработки и производства новых "очень дальнобойных" систем в самой Украине. Переговоры Украины и России начнутся в 13:00, – издание Anadolu со ссылкой на МИД Турции. Украинская делегация прибыла в Стамбул для второго раунда переговоров с российской стороной, запланированного на вторую половину дня. Зеленский изменил состав украинской делегации на мирных переговорах в Стамбуле 2 июня. В делегацию добавили Юрия Ковбасу, Евгения Острянского и Андрея Фомина, исключив Алексея Маловацкого. Россия получила и ознакомилась с мирными предложениями Украины еще до стамбульского раунда переговоров. Документы были переданы на украинском и английском языках. Российская делегация уже приехала в Стамбул для переговоров, которые могут пройти не во дворце Долмабахче, а в Чирагане.
Показали свои "карты": Кислица иронично ответил Трампу на фоне ударов СБУ
Переговоры в Стамбуле могут стать поворотным моментом в войне, МИД Германии
Украинская делегация прибыла в Стамбул, – МИД
Зеленский изменил состав делегации на мирных переговорах в Стамбуле
Российская делегация в Стамбуле получила документы от Украины на английском и украинском языках
Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной
После масштабной операции СБУ "Паутина", в результате которой были поражены десятки российских самолетов, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица обратился с тонким намеком к президенту США Дональду Трампу.
Дипломат иронично напомнил, что Украина таки имеет "карты" в этой войне.
Глава МИД Германии Йохан Вадефуль считает, что очередной раунд переговоров между Украиной и Россией, который должен состояться 2 июня в Стамбуле, может стать настоящим переломным моментом.
В то же время дипломат заверил, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину не только политически, но и военно. По его словам, Берлин продолжит поставки вооружения и примет участие в финансировании разработки и производства новых "очень дальнобойных" систем в самой Украине.
Переговоры Украины и России начнутся в 13:00, – издание Anadolu со ссылкой на МИД Турции.
Украинская делегация прибыла в Стамбул для второго раунда переговоров с российской стороной, запланированного на вторую половину дня.
Зеленский изменил состав украинской делегации на мирных переговорах в Стамбуле 2 июня.
В делегацию добавили Юрия Ковбасу, Евгения Острянского и Андрея Фомина, исключив Алексея Маловацкого.
Россия получила и ознакомилась с мирными предложениями Украины еще до стамбульского раунда переговоров. Документы были переданы на украинском и английском языках.
Российская делегация уже приехала в Стамбул для переговоров, которые могут пройти не во дворце Долмабахче, а в Чирагане.