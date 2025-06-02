Второй этап переговоров Украины и России в Стамбуле: все, что известно

В Стамбуле начинается второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Стороны снова садятся за стол переговоров в попытке найти дипломатическое решение войны.

В Стамбуле проходит второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Гарантии безопасности, прекращения огня и договоренности между странами – рассказывает 24 Канал.

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Как продвигаются переговоры между Россией и Украиной