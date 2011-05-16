Как прошла встреча с Россией в Стамбуле: главные тезисы украинской делегации

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле состоялись переговоры украинской и российской делегации. Это первая прямая встреча сторон с 2022 года.

По результатам встречи украинские переговорщики вышли с заявлениями. Главные тезисы для вас передает 24 канал.

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Результаты переговоров России и Украины в Стамбуле