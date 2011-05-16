Как прошла встреча с Россией в Стамбуле: главные тезисы украинской делегации
В пятницу, 16 мая, в Стамбуле состоялись переговоры украинской и российской делегации. Это первая прямая встреча сторон с 2022 года.
По результатам встречи украинские переговорщики вышли с заявлениями. Главные тезисы для вас передает 24 канал.
Смотрите также "Назад в будущее": идея с переговорами в Стамбуле имела циничную цель
Результаты переговоров России и Украины в Стамбуле
Георгий Тихий заявил, что Владимир Зеленский готов напрямую встретиться с Путиным. По его словам, Украина хочет достичь прогресса и для этого надо организовать встречу на уровне руководителей стран Георгий Тихий объяснил, что прежде всего нужно увидеть "четкие документы". Трудно сказать. В принципе да, но нам нужно посмотреть на четкие документы и тогда мы сможем сравнить. Насколько я понимаю, были новые требования, На просьбу сообщить о требованиях россиян Георгий Тихий заявил, что не он не может раскрывать содержание переговоров, ведь "это просто некорректно". Представитель МИД добавил, что российская делегация, возможно, имела ограниченный мандат, чтобы подписать какой-либо документ о прекращении огня, в отличие от украинской. Первый заместитель главы МИД Сергей Кислица заявил, что встреча лидеров Украины и России позволит решить многие вопросы, потому что только Путин принимает решения в России. Министр обороны Рустем Умеров заявил, что во время переговоров было три приоритета – возвращение людей, прекращение огня и договоренность о встрече Зеленского и Путина. Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что Украина имеет богатый опыт переговоров с россиянами с 2014 года. Украинская делегация знает, как вести себя в таких ситуациях, как справиться со всеми теми вещами, которые мы можем услышать от российской стороны, По словам Тихого, украинская делегация прекрасно справилась и ее позиция осталась неизменной. Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что работа по обмену пленными уже началась. Начиная с сегодняшнего дня мы прорабатываем списки лиц, которые вернутся на родину. Мы имеем нормальный опыт работы с российской стороной, Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Владимир Зеленский ждал дискуссии высокого уровня. По его словам, следующим шагом должна стать организация встречи с Путиным.
Во время переговоров россияне выдвинули новые требования
– сказал представитель МИД.
Российская делегация озвучила ряд недопустимых вещей
– заявил он.
Россия согласилась обменять 1000 человек
– сказал он.
Следующий шаг – встреча с Путиным
Георгий Тихий заявил, что Владимир Зеленский готов напрямую встретиться с Путиным.
По его словам, Украина хочет достичь прогресса и для этого надо организовать встречу на уровне руководителей стран
Георгий Тихий объяснил, что прежде всего нужно увидеть "четкие документы".
Трудно сказать. В принципе да, но нам нужно посмотреть на четкие документы и тогда мы сможем сравнить. Насколько я понимаю, были новые требования,
На просьбу сообщить о требованиях россиян Георгий Тихий заявил, что не он не может раскрывать содержание переговоров, ведь "это просто некорректно".
Представитель МИД добавил, что российская делегация, возможно, имела ограниченный мандат, чтобы подписать какой-либо документ о прекращении огня, в отличие от украинской.
Первый заместитель главы МИД Сергей Кислица заявил, что встреча лидеров Украины и России позволит решить многие вопросы, потому что только Путин принимает решения в России.
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что во время переговоров было три приоритета – возвращение людей, прекращение огня и договоренность о встрече Зеленского и Путина.
Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что Украина имеет богатый опыт переговоров с россиянами с 2014 года.
Украинская делегация знает, как вести себя в таких ситуациях, как справиться со всеми теми вещами, которые мы можем услышать от российской стороны,
По словам Тихого, украинская делегация прекрасно справилась и ее позиция осталась неизменной.
Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что работа по обмену пленными уже началась.
Начиная с сегодняшнего дня мы прорабатываем списки лиц, которые вернутся на родину. Мы имеем нормальный опыт работы с российской стороной,
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Владимир Зеленский ждал дискуссии высокого уровня.
По его словам, следующим шагом должна стать организация встречи с Путиным.