В Стамбуле 15 мая должны были состояться переговоры Украины и России на высшем уровне. Впрочем Владимир Путин там не появился, однако определенной цели все-таки достиг.

Это и не удивительно, ведь его предложение встретиться появилось не просто так. Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин проанализировал в разговоре с 24 Каналом, для чего Путин устроил цирк с прямыми переговорами и при чем здесь США.

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Зачем на самом деле были переговоры в Турции

Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что Россия рассматривает новые переговоры как продолжение "мирного процесса" в Стамбуле, который проходил весной 2022 года. По его словам, главная задача прямых переговоров – рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, "устранив базовые первопричины конфликта".

Очевидно, что и состав делегации, и ее заявления четко показывают, что Россия не стремится к миру, а капитуляции Украины, как это было и в начале полномасштабного вторжения.

Интересно, что Мединский вспомнил те бессмысленные переговоры 2022 года. Это показывает, насколько сильно нас отбросили "back to the future" (с англ. назад в будущее – 24 Канал). Мы смотрим на все, словно не было последних 3 лет, но они были. За это время Украина стала намного сильнее и уничтожила столько оккупантов, что просто бессмысленно рассказывать, что мы оказались в таком же месте, как в 2022 году,

– отметил Юрий Рашкин.

Американский политик отметил, что тема с переговорами в Турции появилась довольно резко и неожиданно. Произошло это после встречи европейских лидеров в Киеве. Именно тогда они выдвинули России ультиматум относительно 30-дневного перемирия без предварительных условий.

"Европейцы настроены решительно, но они не хотят устраивать разборки с США. А эти переговоры – это как раз способ Штатов помешать Европе помочь Украине и задержать новые санкции против России. Именно в этом я вижу смысл этих так называемых переговоров", – подчеркнул Рашкин.

Напомним, Владимир Путин проигнорировал призыв европейских лидеров о прекращении огня на 30 суток. Вместо этого он устроил экстренную конференцию, где заявил, что хочет встретиться с Украиной в Турции. Тогда Дональд Трамп поддержал идею Путина и подчеркнул, что Украина должна немедленно согласиться на эти переговоры.

Конечно, в Стамбул Путин не прилетел, и вместо этого отправил туда собственных посланников. Встреч даже на уровне делегаций 15 мая не произошло. Впрочем, уже 16 мая во дворце Долмабахче переговоры сторон все же начались.