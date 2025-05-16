Россияне откровенно угрожали украинским делегатам на переговорах: эксклюзивные детали разговоров

В Стамбуле прошла встреча украинской и российской делегаций. Несмотря на некоторые важные наработки по обмену пленных, россияне в очередной раз доказали свою циничную позицию в отношении Украины.

Ведущая 24 Канала Андриана Кучер, которая находится в Стамбуле, рассказала, что делегация россиян пыталась психологически давить на украинскую сторону. В частности, они высказывали угрозы участникам делегации от Украины.

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Как прошла встреча делегаций

Российская сторона на переговорах в Стамбуле не демонстрировала никакого конструктива. Хотя представитель российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия якобы довольна ходом разговора и даже рассмотрит возможность встречи диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Впрочем, вполне вероятно, что во время проговаривания деталей такой встречи, россияне снова будут рассказывать, что Украина должна покинуть пределы четырех регионов, а также Крыма. Подобные призывы звучали и на сегодняшних переговорах.

Более того, есть предварительная информация о том, что россияне начали откровенно угрожать украинским делегатам. Приспешники Путина заявили представителям от Украины, что те, мол, могут потерять на войне своих близких. Кроме того, российская сторона убеждала, что Украина якобы потеряет гораздо больше, если не согласится выйти из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Так же россияне угрожали захватом Харьковской области, и возмутили требованием создать демилитаризованную зону в Сумской области.

Невозможно выслушивать весь этот бред России о захвате тех или иных территорий. Еще год назад россияне начали наступление на севере Харьковщины, и по сей день не смогли пройти даже Волчанск – это довольно небольшой населенный пункт. Все их разговоры и угрозы просто бессмысленны,

– прокомментировала слова россиян Андриана Кучер.

Более того, журналист The Economist Оливер Кэррол сообщил, россияне угрожали готовностью воевать годами. Мол, война России и Швеции в начале 18 века длилась 21 год, то же и здесь оккупанты "могут повторить".

Понятно, что таким образом российская делегация пытается давить на украинскую. Тактика кремлевских приспешников здесь остается неизменной.