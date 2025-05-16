Путин загнан в тупик: сейчас у диктатора осталось только 2 варианта

Владимир Зеленский заявил, что готов провести прямые переговоры лично с Владимиром Путиным в Турции 15 мая 2025 года кремлевский диктатор не приехал в Стамбул в этот день. Такое поведение указывает на кое-что интересное.

Об этом 24 Каналу рассказал писатель, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов, отметив, что Путин всегда прятался за спецслужбами, имитируя силу. Только в начале своей политической карьеры он пытался проявляться как мощная личность, однако и это ему плохо удавалось.

К теме Я здесь, – Зеленский в Турции сделал послание Путину

Как может действовать Путин

Ростислав Мурзагулов заметил, что Путин очень боится личных вызовов. Даже во время выборов в России он никогда не участвует в дебатах со своими псевдоконкурентами, ведь не хочет выглядеть нелепо на их фоне.

Важно! Из Кремля до сих пор не поступил ответ, прибудет ли Путин в Турцию. В разговоре со Spiegel Зеленский предположил, что российский лидер может избегать переговоров из-за страха, хотя определенную вероятность его приезда все же допускает. Он отметил, что личная встреча должна привести к конкретному результату – например прекращение огня или обмен пленными.

Владимир Зеленский загнал кремлевского диктатора в тупик призывом провести личную встречу в Турции.

"Его выступление будет во всех учебниках по политологии и дипломатии. Поэтому, если Путин не приедет, то для всего мира он будет трусом, а если приедет, то его там распнут", – высказался Мурзагулов.

Он подчеркнул, что Путин, как всегда, ставит себя в сложное положение, имея два невыгодных для себя варианта. Однако для всего мира это, однозначно, пойдет на пользу, ведь Украина и ее партнеры стремятся, чтобы война, которую начала Россия, завершилась.

Наконец мир начал действовать с этим негодяем так, как это должно было быть с первого дня агрессии,

– добавил публицист.

Путин, вероятно, и в дальнейшем будет устраивать какие-то террористические атаки против Украины, но все указывает на то, что Кремлю не в силах победить цивилизованный мир.