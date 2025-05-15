Что говорят о прямых переговорах Украины и России в кулуарах: эксклюзивные детали из Турции

Владимир Зеленский уже прибыл в Турцию для встречи с Реджепом Эрдоганом, они должны обсудить возможные будущие переговоры с россиянами. Россия отправила в Стамбул именно делегацию из 4 человек, Владимир Путин не прилетел.

Об этом 24 Каналу рассказала ведущая Андриана Кучер, отметив, что именно этот факт привлекает внимание и европейцев, и американцев. Их чиновники непублично обсуждают "желание" России к миру.

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Разговоры в кулуарах о прямых переговорах Украины и России

Ведущая 24 Канала сообщила, что из непубличных комментариев можно сделать выводы, что именно Россия является главным препятствием к миру. Это осознают европейские страны и знает Украина.

Сейчас россияне высылают бутафорскую делегацию и демонстрируют, что они не заинтересованы в мирном процессе и в любых дипломатических решениях,

– подчеркнула она.

В кулуарах можно услышать, что американцы все же имеют надежду, что в ближайшие сутки состоится "что-то" важное, то, что существенно повлияет на переговорный процесс. В то же время для всех остальных уже очевидно – Россия не заинтересована в переговорах и в прямом диалоге.

Заметьте! Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что отсутствие российского диктатора в Стамбуле – это пренебрежение к партнерам в контексте мирного процесса, которое не свидетельствует о серьезных намерениях Кремля.

"Если сегодня украинская и российская делегации встретятся, то завтра, возможно, в Стамбуле состоится встреча между украинцами и американцами, чтобы зафиксировать и подытожить позицию, которую продемонстрируют россияне", – добавила Кучер.

К слову, кроме президента Украины, в Турцию прибыла украинская делегация на самом высоком уровне. Зеленский заявил, что это – Министерство иностранных дел, его Офис, военные и представители всех наших разведок.