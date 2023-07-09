После выхода ВСУ на границы Крыма Путин может начать умолять о переговорах, – Зеленский

Президент Украины в очередной раз констатировал, что наше государство никогда не уступит Росси свою территорию, в частности Крым. Вместе с тем, Владимир Зеленский отметил, что потенциальный выход Вооруженных Сил на границу полуострова может заставить лидера вражеского государства Владимира Путина пойти на переговоры.

Контрнаступление нашей армии набирает обороты – ВСУ уверенно продвигаются на нескольких направлениях, и нет сомнений в том, что им, очевидно, рано или поздно удастся подступить к Крымскому полуострову. Со слов главы нашего государства понятно, что в таком случае Кремлю ничего не останется, как сесть за стол переговоров.

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Путин сам захочет переговоров

Собственно, диктор больше не сможет "сохранять лицо" и позицию, которую занимала Москва с 2014 года, когда украинская армия будет на подступах к полуострову. "Бункерный" просто, вероятно, будет вынужден умолять о мирном диалоге, поскольку потеряет силу.

Когда Украина достигнет административной границы с временно оккупированным украинским полуостровом Крымом, очень вероятно, что Путин будет вынужден искать диалог с цивилизованным миром, в отличие от того, как это было до полномасштабного вторжения. И это потому, что он будет ослаблен,

– сказал Зеленский.

Кроме того, он не возразил в интервью журналистам, что одной из главных задач этих контрнаступательных операций украинского войска является деоккупация левого берега Херсонской области – то есть территорий, граничащих с Крымом.

Обратите внимание! Как констатировали в ABC News, наши защитники продвигаются по плану, несмотря на разговоры, что происходит это якобы медленно.

Затруднения в нашей армии могут возникать, потому что линия фронта проходит через сотни километров. Вместе с тем, для того, чтобы наступление было более эффективным, очевидно, ВСУ нужно больше оружия от партнеров.

На каких участках продвигаются ВСУ