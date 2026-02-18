Пришли ли к согласию Украина и Россия в Женеве: СМИ рассказали детали

В Женеве прошел очередной раунд трехсторонних переговоров 18 февраля. Украинская делегация смогла сдержать давление российской стороны, а в военной подгруппе есть прогресс.

Об этом сообщило "РБК-Украина" со ссылкой на информированный источник.

Смотрите также Не можем сказать, что результат достаточный, – Зеленский о переговорах в Женеве

Какие новые детали переговоров в Женеве?

Источник издания утверждает, что военная подгруппа достигла результата в согласовании процедурных вопросов и "близка к финишу".

В то же время политическая подгруппа пока не достигла нового прогресса. Отмечается, что дальнейшая реализация наработок зависит именно от их решений.

Уже необходима встреча на уровне лидеров. Видимо, так оно и будет,

– сообщил собеседник.

По его словам, российская делегация планирует передать предложения по встрече диктатору Владимиру Путину, поскольку не имеют полномочий принимать такие решения самостоятельно.

Как присутствие Мединского повлияло на встречу?

Руководитель российской делегации Владимир Мединский снова апеллировал к переговорам в Стамбуле 2022 года и предлагал базироваться на тех условиях. По словам источника, украинской стороне удалось перевести разговор в более конструктивное русло.

Собеседник также подтвердил, что во время встречи были "уроки истории" и упоминания о "Рюриковичах" со стороны Мединского.

В то же время требование России о выводе украинских войск из Донецкой области осталось неизменным. По данным СМИ, россияне активнее акцентировали на этом после смены руководителя российской переговорной группы и появления представителя их МИД.

Они это объясняют так, что в Абу-Даби фокус был на военной тематике – процедуры мониторинга и прекращения огня и т.д., тогда как в Женеве они делали акцент на политической составляющей. Поэтому и приехали Мединский и представитель МИД,

– добавил собеседник.

"Возможно, назначение Мединского – это или попытка затягивания переговорного процесса, или более ультимативное выдвижение российских условий", – предполагает он.

По имеющейся информации источника, в Женеве стороны договорились о следующей встрече, которая может состояться через одну-две недели.

Переговоры в Женеве: главное