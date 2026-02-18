Укр Рус
24 Канал Новости Украины Есть принципиальная договоренность о следующей встрече с Россией, – МИД Украины
18 февраля, 16:44
2

Есть принципиальная договоренность о следующей встрече с Россией, – МИД Украины

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Есть предварительная договоренность о новом раунде переговоров между Украиной и Россией.
  • Сейчас детали и даты не раскрываются, а переговоры в Женеве были сосредоточены на военно-политических, безопасности и гуманитарных вопросах.

Представитель МИД Украины очертил некоторые детали недавнего раунда трехсторонних переговоров в Женеве. В частности, Украина и Россия договорились о следующей встрече.

Об этом Георгий Тихий рассказал во время брифинга 18 февраля. Детали сообщает 24 Канал.

Смотрите также Есть ли прогресс в вопросе территорий и ЗАЭС после переговоров в Женеве: что говорит Зеленский

Что известно о предстоящей встрече Украины и России?

Георгий Тихий сообщил журналистам, что есть принципиальная договоренность о новом раунде переговоров с Россией.

Но детали и даты раскрывать по понятным причинам – не будем,
– добавил представитель МИД Украины.

По его словам, больше информации следует ожидать после возвращения переговорной группы. Делегация предоставит подробный отчет о последних переговоров президенту Владимиру Зеленскому.

Представитель украинского ведомства сообщил, что в центре внимания в Женеве были военно-политические, безопасности и гуманитарные вопросы. В то же время на военно-техническом уровне обсуждения были "достаточно конструктивными".

В частности, по словам Тихого, стороны достигли понимания механизмов возможного прекращения огня и его мониторинга с участием США.

Какие еще результаты переговоров?

  • Напомним, 17 и 18 февраля в Женеве проходили переговоры делегаций из Украины, США и России. В среду встреча длилась около 2 часов. Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов сообщил, что обсуждение было "непростым, но важным".

  • Президент Зеленский заявил, что есть определенные "наработки" по итогам встреч, но позиции сторон остаются разными. Детали ожидают после возвращения делегации в Украину.

  • По словам главы российской делегации Мединского, переговоры в Женеве, были "сложными, но деловыми".