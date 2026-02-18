Есть принципиальная договоренность о следующей встрече с Россией, – МИД Украины
- Есть предварительная договоренность о новом раунде переговоров между Украиной и Россией.
- Сейчас детали и даты не раскрываются, а переговоры в Женеве были сосредоточены на военно-политических, безопасности и гуманитарных вопросах.
Представитель МИД Украины очертил некоторые детали недавнего раунда трехсторонних переговоров в Женеве. В частности, Украина и Россия договорились о следующей встрече.
Об этом Георгий Тихий рассказал во время брифинга 18 февраля. Детали сообщает 24 Канал.
Смотрите также Есть ли прогресс в вопросе территорий и ЗАЭС после переговоров в Женеве: что говорит Зеленский
Что известно о предстоящей встрече Украины и России?
Георгий Тихий сообщил журналистам, что есть принципиальная договоренность о новом раунде переговоров с Россией.
Но детали и даты раскрывать по понятным причинам – не будем,
– добавил представитель МИД Украины.
По его словам, больше информации следует ожидать после возвращения переговорной группы. Делегация предоставит подробный отчет о последних переговоров президенту Владимиру Зеленскому.
Представитель украинского ведомства сообщил, что в центре внимания в Женеве были военно-политические, безопасности и гуманитарные вопросы. В то же время на военно-техническом уровне обсуждения были "достаточно конструктивными".
В частности, по словам Тихого, стороны достигли понимания механизмов возможного прекращения огня и его мониторинга с участием США.
Какие еще результаты переговоров?
Напомним, 17 и 18 февраля в Женеве проходили переговоры делегаций из Украины, США и России. В среду встреча длилась около 2 часов. Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов сообщил, что обсуждение было "непростым, но важным".
Президент Зеленский заявил, что есть определенные "наработки" по итогам встреч, но позиции сторон остаются разными. Детали ожидают после возвращения делегации в Украину.
По словам главы российской делегации Мединского, переговоры в Женеве, были "сложными, но деловыми".