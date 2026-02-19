Украина и Россия близки к окончанию переговоров на военном треке, – Зеленский

На днях состоялись трехсторонние переговоры в Швейцарии. Украина и Россия ближе к завершению переговоров на военном, чем на политическом треке.

Президент Зеленский объяснил, почему. Об этом он написал в своем телеграмм-канале утром 19 февраля.

Что известно о переговорах военной группы?

На переговорах в Женеве были две группы: военная и политическая. По словам Зеленского, мы ближе к завершению переговоров на военном направлении.

Он пояснил, что военные обсуждали разработку миссии по мониторингу прекращения огня, когда оно будет установлено, когда политическое направление откроет эти возможности.

Группа обсуждала детали, технические нюансы и возможности двух сторон. Важно, что была обсуждена роль Америки, ведь она будет иметь главную роль в мониторинге.

Однако, Зеленский отметил, что сложное обсуждение происходит вокруг роли Европы. Ведь он отметил, что какую большую роль не играла бы Америка, нам также нужны европейские представители.

На военном треке они ближе к результату – драфта со всеми деталями о том, как осуществлять мониторинг сразу после прекращения огня,

– резюмировал глава государства.

Что известно о следующем раунде переговоров в Женеве?