Такая ИПСО более выгодна нам, – полковник запаса о "перегруппировке" россиян на Херсонщине

Российская пропаганда вдруг заявила, что оккупанты "перегруппировываются" на левом берегу Херсонщины, чтобы перейти на более выгодные позиции. Впоследствии сообщения быстро удалили и начали говорить, что это "провокации" Украины.

В любом случае такая ИПСО помогает украинским военным и ослабляет дух оккупантов. Военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил 24 Каналу, с чем может быть связан данный вброс.

Не упустите ВСУ захватили плацдарм на левом берегу Днепра, – у Зеленского подтвердили успехи на Херсонщине

Россияне могли бы отойти на третью линию обороны

"Это могло бы быть правильное и грамотное решение россиян о выводе войск на третью линию обороны. Почему на третью? Они третью линию обороны, на левом берегу, создавали одновременно с линией Суровикина. Это довольно серьезная линия обороны, она где-то в километрах 15 начинается по контуру Днепра после подрыва Каховской ГЭС", – сказал лётчик-инструктор.

Линия Суровикина Это фортификационный комплекс построек и окопов, построенный российскими захватчиками в оккупированных Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Часть линии, расположенной в Херсонской области, имеет длину около 140 км, а в Запорожской и Донецкой областях – около 300 км. Сама линия состоит из большого количества минных полей, противотанковых рвов, "зубов дракона" или "пирамидок" и окопов. Из спутниковых фотографий видно, что оборонительная линия состоит из трех частей укреплений.

Россияне высчитали, где остановится прилив воды, и сразу начали строить крепкую третью линию обороны. Первая и вторая линии полностью разрушены и не подлежат восстановлению. Любая попытка рыть туннели или закрепить позиции завершается утоплением вражеской техники.

ИПСО существенно повлияло на оккупантов

По словам Свитана, данная ИПСО направлена больше на российское войско, чтобы взглянуть на реакцию.

Это как раз влияет на россиян. Мы ведь работаем по плану. Такая ИПСО более выгодна нам и не действует на нас,

– объяснил полковник запаса ВСУ.

С одной стороны, вброс могли сделать, чтобы россияне действительно попытались отойти на третью линию обороны. Однако такое усилие пресекло российское политическое руководство.

Какая ситуация на оккупированной территории: смотрите видео

Кроме того, российское военное командование действительно могло произвести просчет и самостоятельно "ударить" по психике своей же армии, заявив о "перегруппировке". Поэтому во время реального отступления у оккупантов может начаться паника, но они не остановятся на третьей линии обороны, а побегут через Мариуполь в Ростов или сразу в Крым.

Что известно о "перегруппировке" оккупантов

Центр национального сопротивления сообщил, что россияне проводят информационную операцию против Украины и объявили о "перегруппировке войск", которое пока не зафиксировано. При этом в ЦНС отметили, что "уход российских войск из Херсонщины – дело времени, и потому по факту мы имеем лишь преждевременный релиз".

В Институте изучения войны считают, что военное командование России могло дать указание российским медиа обнародовать, а затем отозвать эти сообщения в рамках ИПСО, цель которой заставить Силы обороны недооценить имеющиеся российские оккупационные войска на левом берегу Херсонской области.

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк пояснила, что информационные "вбросы" российских СМИ относительно "перегруппировки" войск в Херсонской области – это тоже "элементы ведения боевых действий"

Уход россиян защитил бы Херсон от артиллерийских обстрелов и помог бы украинским военным приступить к подготовке плацдармов для форсирования Днепра, если будет принято такое решение.