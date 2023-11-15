Впрочем, она аннулировалась из-за определенных недоразумений между Владимиром Путиным и военным командованием России. Поскольку глава Кремля приказывает не отступать, а генералы, видя реальную войну, действительно думают об уходе. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

Интересно Репетиция "жеста доброй воли": о чем свидетельствует фальстарт "перегруппировки" России на Херсонщине

Что указывает на то, что Россия действительно готовилась к уходу

Российские пропагандисты 13 ноября заявили, что военные командования "Днепр" якобы перегруппировываются к востоку от реки Днепр.

Есть признаки, что Россия готовилась к уходу из Херсона. Они об этом думают. Вероятно, там "горячая" ситуация и невозможность отражать наступательные атаки украинских Вооруженных Сил,

– заметил российский оппозиционный политик.

Отметим, сообщения о фактическом отступлении оккупантов опубликовали пропагандистские топ-агентства России - "РИА Новости" и "ТАСС". По словам Гудкова, эти СМИ очень консервативны и никогда не публикуют столь важные решения, которые меняют и влияют на позицию российского общества относительно войны в Украине.

Впрочем, через несколько минут новости о "перегруппировке" внезапно исчезли из всех российских СМИ. Часть сайтов заявили, что новость была опубликована "ложно".

Оценив последствия столь непродуманного шага, они срочно удалили эту новость. Хотели как нельзя лучше, а получилось, как обычно – бардак,

– подчеркнул Гудков.

Также россияне могли предположить, что сообщение о "перегруппировке" поднимет боевой дух украинской армии и союзников, поэтому "случайно" отменили сообщение.

Гудков о "перегруппировке" оккупантов: смотреть видео

Борьба между Путиным и генералами

По мнению Гудкова, такие заявления об уходе могут свидетельствовать о борьбе между Владимиром Путиным и Генеральным штабом России.

Глава Кремля требует успехов от российских военных на поле боя и не разрешает отступать ни на шаг. Военное командование видит реальную войну: когда иссякают ресурсы, гибнут люди, меняются настроения, поэтому готовы отвести российскую армию на "лучшие" позиции.

Заметьте! По состоянию на 15 ноября Россия потеряла 314 290 личного состава. Также украинские военные уничтожили 5 377 танков, 10 114 боевых бронированных машин, 7 647 артиллерийских систем, 884 реактивных систем залпового огня, 582 средств ПВО, 323 самолета, 324 вертолета и т.д.

"Происходит борьба внутри истеблишмента и вопрос "что делать с войной: отправлять на гибель десятками – сотнями тысяч или попытаться перегруппироваться?". Я думаю, что эта борьба отражается в противоречивых командах главных пропагандистских структур – "РИА Новости" и "ТАСС"", – подытожил Геннадий Гудков.

Россияне заявили о якобы отступлении из Херсона