Впрочем, она аннулировалась из-за определенных недоразумений между Владимиром Путиным и военным командованием России. Поскольку глава Кремля приказывает не отступать, а генералы, видя реальную войну, действительно думают об уходе. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.
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Что указывает на то, что Россия действительно готовилась к уходу
Российские пропагандисты 13 ноября заявили, что военные командования "Днепр" якобы перегруппировываются к востоку от реки Днепр.
Есть признаки, что Россия готовилась к уходу из Херсона. Они об этом думают. Вероятно, там "горячая" ситуация и невозможность отражать наступательные атаки украинских Вооруженных Сил,
– заметил российский оппозиционный политик.
Отметим, сообщения о фактическом отступлении оккупантов опубликовали пропагандистские топ-агентства России - "РИА Новости" и "ТАСС". По словам Гудкова, эти СМИ очень консервативны и никогда не публикуют столь важные решения, которые меняют и влияют на позицию российского общества относительно войны в Украине.
Впрочем, через несколько минут новости о "перегруппировке" внезапно исчезли из всех российских СМИ. Часть сайтов заявили, что новость была опубликована "ложно".
Оценив последствия столь непродуманного шага, они срочно удалили эту новость. Хотели как нельзя лучше, а получилось, как обычно – бардак,
– подчеркнул Гудков.
Также россияне могли предположить, что сообщение о "перегруппировке" поднимет боевой дух украинской армии и союзников, поэтому "случайно" отменили сообщение.
Гудков о "перегруппировке" оккупантов: смотреть видео
Борьба между Путиным и генералами
По мнению Гудкова, такие заявления об уходе могут свидетельствовать о борьбе между Владимиром Путиным и Генеральным штабом России.
- Глава Кремля требует успехов от российских военных на поле боя и не разрешает отступать ни на шаг.
- Военное командование видит реальную войну: когда иссякают ресурсы, гибнут люди, меняются настроения, поэтому готовы отвести российскую армию на "лучшие" позиции.
"Происходит борьба внутри истеблишмента и вопрос "что делать с войной: отправлять на гибель десятками – сотнями тысяч или попытаться перегруппироваться?". Я думаю, что эта борьба отражается в противоречивых командах главных пропагандистских структур – "РИА Новости" и "ТАСС"", – подытожил Геннадий Гудков.
Россияне заявили о якобы отступлении из Херсона
- В ISW считают, что заявление о якобы уходе российских войск с левобережья Херсонской области могло быть информационной операцией против украинских военных. Противник хотел заставить Силы обороны недооценить его силы.
- Такого мнения и ЦНС, там подчеркнули, что ни одного движения на Херсонщине не зафиксировано. В Центре констатировали, что своим заявлением россияне хотели отвлечь внимание украинских воинов.
- В то же время руководитель ОПУ Андрей Ермак сообщил, что Силы обороны преуспевают на левобережье Херсона. Известно, что наши защитники захватили плацдарм.