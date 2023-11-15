Утім, вона анулювалася через певні непорозуміння між Владіміром Путіним та військовим командуванням Росії. Оскільки очільник Кремля наказує не відступати, а генерали, бачачи реальну війну, справді думають про відхід. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков.
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Що вказує на те, що Росія справді готувалася до відходу
Російські пропагандисти 13 листопада заявили, що військові командування "Дніпро" буцімто перегруповуються на схід від річки Дніпро.
Є ознаки, що Росія готувалася до відходу з Херсонщини. Вони про це думають. Імовірно, там "гаряча" ситуація й неможливість відбивати наступальні атаки українських Збройних Сил,
– зауважив російський опозиційний політик.
Зазначимо, повідомлення про фактичний відступ окупантів опублікували пропагандистські топагентства Росії – "РИА Новости" і "ТАСС". За словами Гудкова, ці ЗМІ дуже консервативні й ніколи не публікують такі важливі рішення, які змінюють та впливають на позицію російського суспільства щодо війни в Україні.
Втім, через кілька хвилин новини про "перегрупування" раптово зникли з усіх російських ЗМІ. Частина сайтів заявили, що новина була опублікована "помилково".
Оцінивши наслідки такого непродуманого кроку, вони терміново видалили цю новину. Хотіли якнайкраще, а вийшло як зазвичай – бардак,
– наголосив Гудков.
Також росіяни могли припустити, що повідомлення про "перегрупування" підніме бойовий дух українського війська та союзників, тому "випадково" скасували повідомлення.
Гудков про "перегрупування" окупантів: дивитися відео
Боротьба між Путіним та генералами
На думку Гудкова, такі заяви про відхід можуть свідчити про боротьбу між Владіміром Путіним та Генеральним штабом Росії.
- Очільник Кремля вимагає успіхів від російських військових на полі бою та не дозволяє відступати ні на крок.
- Військове командування бачить реальну війну: коли вичерпуються ресурси, гинуть люди, змінюються настрої, тому готові відвести російську армію на "кращі" позиції.
"Відбувається боротьба всередині істеблішменту й питання "що робити з війною: відправляти на загибель десятками – сотнями тисяч чи спробувати перегрупуватися?". Я думаю, що ця боротьба відображається у суперечливих командах головних пропагандистських структур – "РИА Новости" і "ТАСС"", – підсумував Геннадій Гудков.
Росіяни заявили про буцім відступ з Херсонщини
- У ISW вважають, що заява про нібито відхід російських військ з лівобережжя Херсонської області могла бути інформаційною операцією проти українських військових. Противник хотів змусити Сили оборони недооцінити його сили.
- Такої думки й ЦНС, там наголосили, що жодного руху на Херсонщині не зафіксовано. У Центрі констатували, що своєю заявою росіяни хотіли відвернути увагу українських воїнів.
- Натомість керівник ОПУ Андрій Єрмак повідомив, що Сили оборони мають успіхи на лівобережжі Херсонщини. Відомо, що наші захисники захопили там плацдарм.