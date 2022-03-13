Перегруппировка и удержание позиций: какая ситуация на направлениях наступления врага

В Генштабе ВСУ рассказали о 18 сутках противостояния украинского народа оккупантам. Агрессор проводит мероприятия по восстановлению боеспособности и перегруппировке войск, чтобы продолжить наступление.

Российские войска продолжают наступательную операцию против Украины на Полесском, Северском, Слобожанском, Донецком, Таврическом и Южнобугском направлениях.

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Россияне бомбят гражданские объекты

Российские военные продолжают производить авиаудары и артобстрелы по инфраструктуре украинских городов. Речь идет о Чернигове, Сумах, Николаеве, Мариуполе, Авдеевке, Волновахе и пригородах крупных населенных пунктов по всей Украине.

Войска противника перегруппировываются

Войска противника перегруппируются и готовят дополнительные подразделения для ведения боевых действий в Украине:

В течение 9 – 10 марта в Россию перемещено 800 военнослужащих 102-й военной базы (Гюмри, Армения) Южного военного округа.

До 1500 человек 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) Тихоокеанского флота железнодорожными эшелонами отправляются в Беларусь.

В 820-м главном центре предупреждения о ракетном нападении (Солнечногорске) проводится отбор личного состава для участия в боевых действиях против Украины.

Также перебрасывают часть "миротворческого" контингента из Нагорного Карабаха в Украину.

Привлекают большое количество боевиков-наемников из других стран (Сирия, Сербия).

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Волынское направление

На Волынском направлении противник наступательных действий не производил. Белорусские военные продолжают усиливать охрану границы. Вероятность вступления белорусских военных в войну остается. Враг производит воздушную разведку военных и гражданских объектов.

Полесское направление

Враг удерживает позиции в районе населенных пунктов Полесское, Иванков, Липовка, Копылив, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Ирпень, Синяк, Казаровичи и Сухолучье. Пока активных наступательных действий не предпринимает, однако агрессор налаживает материально-техническое обеспечение и восстанавливает боевую технику.

В Беларуси, возле Куличихи, в 17 километрах от украинской границы, враг развернул базу ремонта военной техники.

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