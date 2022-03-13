Російські війська продовжують наступальну операцію проти України на Поліському, Сіверському, Слобожанському, Донецькому, Таврійському та Південнобузькому напрямках.

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Росіяни бомбардують цивільні об'єкти

Російські військові продовжують здійснювати авіаудари та артобстріли по інфраструктурі українських міст. Мовиться про Чернігів, Суми, Миколаїв, Маріуполь, Авдіївку, Волноваху та передмість великих населених пунктів по всій Україні.

Війська противника перегруповуються

Війська противника перегруповуються та готують додаткові підрозділи для ведення бойових дій в Україні:

Протягом 9 – 10 березня до Росії переміщено 800 військовослужбовців 102- ї військової бази (Гюмрі, Вірменія) Південного воєнного округу.

До 1500 осіб 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) Тихоокеанського флоту залізничними ешелонами відправляються до Білорусі.

У 820 головному центрі попередження про ракетний напад (Солнечногорськ) проводиться відбір особового складу для участі у бойових діях проти України.

Також перекидають частину “миротворчого” контингенту з Нагірного Карабаху в Україну.

Залучають велику кількість бойовиків-найманців з інших країн (Сирія, Сербія).

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Волинський напрямок

На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив. Білоруські військові продовжують посилювати охорону кордону. Ймовірність вступу білоруських військових у війну залишається. Ворог проводить повітряну розвідку військових та цивільних об'єктів.

Поліський напрямок

Ворог утримує позиції в районі населених пунктів Поліське, Іванків, Липівка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Ірпінь, Синяк, Казаровичі та Сухолуччя. Поки що активних наступальних дій не проводить, проте агресор налагоджує матеріально-технічне забезпечення та відновлює бойову техніку.

Зверніть увагу! У Білорусі, поблизу Кулічихи, що за 17 кілометрів ід українського кордону, ворог розгорнув базу ремонту військової техніки.

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