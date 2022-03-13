Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення 13 березня. Український лідер наголосив: Сьогодні ключове завдання – Маріуполь, інформує 24 канал.

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Окупанти блокують навіть священників

За словами Зеленського, Україна робить, аби здолати окупантів. Адже ті блокують навіть священників православної церкви.

"Вони супроводжують цей вантаж: їжу, воду, медикаменти. 100 тонн найнеобхіднішого Україна відправила своїм громадянам", – зауважив український президент.

Він додав, що офіційний Київ зараз робить усе, аби вантаж дійшов. Зокрема, над цим питанням працює увесь дипломатичний корпус.

"Подивимося, чи здатні у Москві почути", – підкреслив Зеленський.

Також президент зазначив, усім 40 мільйонам українців – зараз дуже важко.

Але ми переможемо, і це 100%. Слава Україні!,

– наголосив український лідер.

Дивіться повне відеозвернення Володимира Зеленського

Що зараз відбувається в Маріуполі

Росіяни уже тривалий час не припиняють обстріли Маріуполя. Окрім ударів по житлових будинках, вони ще й блокують "зелені коридори". Мовиться не лише про евакуацію людей, а і про постачання до міста продуктів і медикаментів.

Нещодавно орки скинули бомбу на пологовий будинок, в якому були жінки з дітьми. При чому, робив це ворог спеціально.

За інформацією радника міського голови, загарбники також використали бомбу на 1 тисячу кілограмів тротилу. Її застосували у центрі міста.

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